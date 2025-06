Meta vient de marquer un point dans la bataille pour recruter les meilleurs talents en intelligence artificielle en débauchant trois chercheurs de chez OpenAI : Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov et Xiaohua Zhai, les fondateurs du bureau zurichois d’OpenAI. Si l’on en croit le Wall Street Journal, ces derniers rejoignent l’équipe « superintelligence » de Meta. Ce « transfert » (comme au foot en somme…) vient en quelque sorte valider la stratégie agressive de Mark Zuckerberg, qui n’hésite pas à offrir plus de 100 millions de dollars en rémunération pour attirer les meilleurs profils, et ce malgré les moqueries publiques de Sam Altman à ce sujet.

Zuckerberg mène cette campagne de recrutement de manière personnelle, contactant directement des chercheurs via WhatsApp et organisant des dîners à son domicile pour finir de les convaincre. Si cette méthode a permis de recruter des profils prestigieux, comme le CEO de Scale AI, Alexandr Wang, grâce à un investissement de 14 milliards de dollars, cela n’a pas (encore) permis de séduire certaines anciennes figures majeures d’OpenAI, telles qu’Ilya Sutskever et John Schulman, qui ont préféré fonder leurs propres startups de leur côté.