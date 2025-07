Meta prévoit d’injecter 72 milliards de dollars dans les infrastructures d’IA… sur la seule année 2025

Meta intensifie massivement ses investissements dans les infrastructures nécessaires à ses ambitions en intelligence artificielle. Dans son rapport financier du deuxième trimestre, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a annoncé prévoir entre 66 et 72 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2025, soit une hausse d’environ 30 milliards de dollars par rapport à l’année précédente. Cette croissance vise notamment la construction de centres de données et de serveurs, que Meta considère comme un avantage stratégique dans le développement de modèles d’IA de pointe. La directrice financière Susan Li a également indiqué que ces investissements continueront à croître en 2026, et que Meta explore des partenariats financiers pour co-développer certaines de ces installations.

Parmi les projets phares figurent les clusters d’IA “Prometheus” en Ohio et “Hyperion” en Louisiane, ce dernier pouvant atteindre une capacité de 5 gigawatts, soit une empreinte énergétique équivalente à celle de Manhattan. Ces projets colossaux soulèvent cependant des controverses « locales », notamment en Géorgie où un centre de données aurait affecté l’approvisionnement en eau de certains habitants. En parallèle, Meta dépense des sommes considérables pour attirer les meilleurs talents en IA au sein de sa nouvelle division “Superintelligence Labs”. Malgré des pertes de 4,5 milliards de dollars dans sa branche Reality Labs, dédiée à la réalité virtuelle, le groupe a vu son chiffre d’affaires atteindre 47,5 milliards de dollars sur le second trimestre 2025, porté par l’affichage publicitaire lui-même dopé par les outils d’IA, ce qui a fait bondir l’action de Meta de 10 % après la clôture.