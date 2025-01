Meta teste la pub sur Threads

Ce n’est pas une surprise : Meta vient de confirmer les premiers tests de publicité sur Threads, la plateforme de médias sociaux du géant américain. Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a annoncé un « petit test » de publicités qui apparaîtront sous forme de publications illustrées dans les fils d’actualité d’un nombre limité d’utilisateurs situés aux États-Unis et au Japon. Dans un premier temps, seules quelques marques participeront à ce test, sachant que l’objectif de l’entreprise est de rendre ces publicités pertinentes et attrayantes, et surtout semblables aux publications organiques de Threads. Meta prévoit de recueillir des retours pendant cette phase de test avant de déployer les publicités à plus grande échelle, l’ambition étant d’intégrer ces annonces de manière fluide sur la plateforme.

Meta utilise son infrastructure publicitaire existante afin de simplifier le processus pour les annonceurs. Les marques peuvent ainsi étendre leurs campagnes publicitaires depuis d’autres plateformes de Meta vers Threads en cochant simplement une case dans Ads Manager, sans nécessiter de ressources supplémentaires. L’entreprise teste également un « filtre d’inventaire » qui permettra aux annonceurs de contrôler le type de contenu à côté duquel leurs publicités apparaitront, une fonctionnalité qui pourrait devenir essentielle alors que Meta ajuste ses politiques de modération et réintroduit davantage de contenu politique dans ses recommandations.

Même si cette première phase s’avère limitée, les outils de Meta ainsi que les 300 millions d’utilisateurs de Threads pourraient permettre un déploiement rapide des publicités à l’avenir. Le CEO Mark Zuckerberg avait cependant précisé que le développement du modèle publicitaire de Threads sera un processus progressif avec pour objectif une croissance à long terme plutôt qu’une monétisation immédiate.