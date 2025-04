Bluesky : le réseau social est de retour après une grosse panne mondiale

Être en position de challenger ne vous épargne pas les pépins techniques. Bluesky a subi une panne majeure jeudi soir, empêchant les utilisateurs d’accéder à leurs fils d’actualités pendant environ une heure. Que ce soit sur les plateformes de bureau comme mobiles, de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes persistants de chargement, les fils ne s’affichant pas malgré la connexion au service. Ce gros soucis, une première semble t-il pour le réseau social, semblait généralisé à l’échelle mondiale jusqu’à ce que la plateforme commence à se rétablir plus tard dans la soirée.

Okay we are back. Very sorry for the outage everyone. We’re still clearing out the situation. Will keep you updated

— Paul Frazee (@pfrazee.com) 25 avril 2025 à 01:54