Bluesky ajoute les tendances, comme X (Twitter)

Le réseau social Bluesky a décidé de s’inspirer un peu plus de son concurrent X (ex-Twitter) en adoptant les tendances (trending topics). C’est pour l’instant disponible en bêta.

Les tendances, comme le nom le suggère, permettent de savoir quels sont les thèmes les plus abordés par les utilisateurs de Bluesky à l’instant T. On retrouve une liste de plusieurs thèmes et il est possible d’appuyer dessus pour voir les discussions en cours. C’est accessible depuis l’onglet de la recherche (celle avec l’icône de la loupe).

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de cacher les tendances en appuyant sur la croix en haut à droite. Aussi, il y a une section « Recommandé » juste en dessous qui propose des fils de contenus avec là encore différents thèmes. Mais il ne s’agit pas forcément de thèmes qui sont populaires en ce moment.

Bluesky dit que les tendances sont pour l’instant en bêta, ce qui implique quelques limitations. Par exemple, la fonctionnalité est pour l’instant limitée aux utilisateurs qui ont le réseau social configuré en anglais. Il se peut également qu’il y ait quelques bugs ici et là.

Le réseau social ne dit pas encore quand la fonctionnalité sera disponible en version stable. Il n’est pas non plus précisé quand ce sera disponible en français et dans d’autres langues. Enfin, Bluesky ne dit pas s’il s’agit des tendances mondiales ou si elles sont localisées selon le pays de l’utilisateur. Sur X, les utilisateurs peuvent choisir leur pays, un autre pays ou les tendances mondiales.