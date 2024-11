Bluesky promet de ne pas entraîner l’IA avec les publications des utilisateurs

Le réseau social Bluesky a pris l’engagement de ne pas se reposer sur les publications (messages, photos et vidéos) des utilisateurs pour entraîner des outils d’intelligence artificielle. À l’inverse, X (ex-Twitter) a annoncé le faire.

« Un certain nombre d’artistes et de créateurs ont choisi de faire de Bluesky leur foyer et nous entendons leurs préoccupations concernant les autres plateformes qui s’entraînent sur leurs données », explique Bluesky dans un message. « Nous n’utilisons aucun de vos contenus pour entraîner l’IA générative et nous n’avons pas l’intention de le faire ».

Dans un autre message, Bluesky indique utiliser l’IA pour « aider à la modération du contenu, ce qui nous aide à trier les messages et à protéger les modérateurs humains des contenus nuisibles ». Il l’utilise également dans le flux algorithmique Discover. « Aucun de ces systèmes n’est un système d’IA générique formé au contenu des utilisateurs », précise Bluesky. Le réseau social renvoie également à une page où vous pouvez trouver ses conditions d’utilisation, ses directives communautaires et d’autres documents de politique générale.

En soi, le fait que Bluesky n’entraîne pas l’IA avec les publications de ses utilisateurs est une bonne nouvelle pour les artistes. Cependant, il est bon de noter que des groupes comme Google (Gemini), OpenAI (ChatGPT) et d’autres pourraient se faire plaisir. En effet, les messages sont publics et rien n’empêche diverses sociétés de scanner les contenus pour ensuite améliorer leurs systèmes d’IA.

Comme le montre le fichier robots.txt de Bluesky, aucun robot d’indexation n’est bloqué. Et pour le coup, ça arrange bien Google et OpenAI.