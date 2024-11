Bluesky atteint les 20 millions d’utilisateurs et continue de croître rapidement

Le réseau social Bluesky continue d’attirer du monde et dépasse les 20 millions d’utilisateurs. Il s’approche même des 21 millions. En comparaison, ils étaient 15 millions il y a une semaine. Le nombre a triplé en trois mois.

Bien qu’elle soit encore beaucoup plus petite que ses rivales Threads et X (ex-Twitter), la dynamique actuelle de Bluesky est notable. Au cours de la semaine dernière, l’application a enregistré plusieurs jours où elle a ajouté un million de nouveaux utilisateurs en l’espace de 24 heures. Ce taux de croissance est similaire à celui de Threads, qui a enregistré un million de nouvelles inscriptions par jour pendant près de trois mois, selon une information partagée la semaine dernière par Adam Mosseri, patron d’Instagram. Threads a atteint 275 millions d’utilisateurs mensuels au début du mois et en a ajouté au moins 15 millions depuis le début du mois de novembre.

Et si Bluesky reste l’outsider, d’autres signes montrent que le réseau social décentralisé gagne du terrain. Bluesky est en ce moment l’application gratuite la plus téléchargée de l’App Store d’Apple. C’est du moins le cas dans certains pays, dont aux États-Unis. En France, l’application est à la troisième place, derrière ChatGPT et Threads. Elle est également bien placée sur Android au niveau du Google Play Store.

Pourquoi cet afflux d’utilisateurs ? Plusieurs personnes qui étaient sur X ont décidé de quitter l’aventure et de partir sur Bluesky. La grande question maintenant va être de savoir si elles resteront dessus sur le long terme ou si elles reviendront sur X.