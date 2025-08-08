TENDANCES
Dojo : Tesla met un terme à son projet de super-ordinateur pour la voiture autonome
Internet

Dojo : Tesla met un terme à son projet de super-ordinateur pour la voiture autonome

8 Août. 2025 • 11:15
0

Tesla met fin à son projet Dojo, son ambitieux superordinateur destiné à développer des puces maison pour la conduite autonome. Si l’on en croit Bloomberg, le responsable du programme, Peter Bannon, a quitté l’entreprise américaine, tandis que les membres de l’équipe seront redéployés vers d’autres projets de calcul et de centres de données. Cette décision intervient après le départ d’une vingtaine d’ingénieurs partis fonder leur propre société, DensityAI, spécialisée dans la conception de puces et de solutions matérielles et logicielles pour l’IA, en robotique et dans l’automobile. Présenté depuis 2019 par Elon Musk comme la pierre angulaire de l’IA de Tesla, le projet Dojo avait pour objectif final de traiter d’immenses volumes de données vidéo pour atteindre le Graal de la conduite entièrement autonome. Ce projet avait été officiellement dévoilé en 2021 avec la puce D1, et un modèle D2 était en préparation pour résoudre les limites de la première version.

Robotaxi

Ce changement de cap reflète aussi une stratégie désormais plus tournée vers des partenariats externes. Tesla va logiquement accroître sa dépendance à Nvidia, AMD et Samsung, ce dernier ayant signé un contrat de 16,5 milliards de dollars pour fabriquer les puces AI6 de l’entreprise. Ces composants devraient servir aussi bien à la conduite autonome qu’aux robots humanoïdes Optimus et à l’entraînement de modèles IA en centres de données. L’annonce intervient alors que Tesla peine à convaincre les investisseurs et analystes de la faisabilité de ses projets. Les ventes du groupe s’effondrent, et le lancement (encore très limité) de robotaxis à Austin, lancement marqué par des incidents de conduite, est loin d’avoir totalement convaincu tandis qu’Elon Musk cherche à recentrer l’image du groupe sur l’IA et la robotique. Malgré ces écueils, le conseil d’administration a proposé un plan de rémunération de 29 milliards de dollars à Musk pour le garder à la tête de l’entreprise et éviter qu’il ne se disperse entre ses autres sociétés (comme la startup xAI).

