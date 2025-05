Tesla : le Conseil d’administration aurait cherché un successeur à Elon Musk

Il semble que le point limite avait été atteint : il y a environ un mois, le conseil d’administration de Tesla aurait entamé discrètement des recherches pour trouver un successeur à Elon Musk, une décision prise alors que l’entreprise faisait (et fait) face à des difficultés croissantes, notamment une baisse des ventes, une chute brutale des bénéfices, et un déficit d’image, sans oublier un flot continue de critiques publiques. Si l’on en croit un article du Wall Street Journal, des membres du conseil auraient partagé leurs préoccupations à Musk – concernant notamment l’implication du milliardaire dans le GOP —, exhortant le milliardaire à se réengager pleinement auprès de Tesla. Musk aurait accepté sans résistance, promettant par la suite aux investisseurs qu’il consacrerait beaucoup plus de temps à l’entreprise à partir de mai.

Tesla a récemment connu sa première baisse annuelle des ventes en plus de dix ans, une chute de 71 % de ses bénéfices et une diminution de 9 % de son chiffre d’affaires. La valeur boursière de l’entreprise est passée de 1 500 milliards de dollars à environ 900 milliards, en partie à cause des prises de position politiques de Musk qui ont terriblement nui à l’image de la marque. Malgré ces mauvais chiffres, Musk a affiché un ton résolument optimiste lors du dernier appel de résultats tout en assurant aux investisseurs que Tesla n’était pas en crise…une posture qui ne collerait donc pas vraiment avec la réalité en coulisse. Le Wall Street Journal précise ne pas savoir si Musk était initialement au courant de l’initiative du conseil concernant sa succession.