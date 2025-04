Tesla : les ventes ont chuté de 13% sur le premier trimestre 2025

Tesla a enregistré une chute significative de ses ventes lors du premier trimestre 2025, soit une baisse de 13 % des livraisons de véhicules par rapport à la même période de 2024. L’entreprise a ainsi produit 362 615 véhicules sur la période, dont 345 454 Model 3 et Model Y, et a livré in fine 336 681 véhicules, soit une baisse exacte des livraisons de 12,9 % par rapport à l’année précédente. Cette chute des ventes, qui représente le pire résultat de production et de livraison de Tesla en trois ans, est largement en deçà des attentes des analystes, qui tablaient sur une moyenne de 377 592 livraisons.

Ce gros coup de mou a été attribuée plusieurs facteurs, comme le changement de production pour le Model Y mis à jour, ainsi qu’à des problèmes plus larges affectant l’entreprise, notamment une chute de près de 36 % de la valeur de l’action depuis le début de l’année (effaçant ainsi 460 milliards de dollars de capitalisation boursière et plus de 100 milliards de dollars de la fortune d’Elon Musk).

Les difficultés de Tesla sont évidemment exacerbées par l’implication controversée de Musk dans le Département de l’Efficacité du Gouvernement (DOGE), qui a débouché sur des protestations et conduit à un mouvement de boycotts sous la bannière « Tesla Takedown ». Ces protestations, alimentées par les prises de position politiques de Musk, auraient aussi incité de nombreux propriétaires « progressistes » de Tesla à revendre leurs véhicules. Tesla a aussi été confrontée à des incidents violents, notamment des incendies criminels et des actes de vandalisme dans les magasins du constructeur. Dans le même temps, General Motors a vu ses ventes de VE exploser (près de 32 000 unités vendues au premier trimestre 2025, soit presque le double des ventes que lors du Q1 2024).