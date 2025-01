Tesla annonce lancer un service de robotaxis dès le mois de juin 2025

Tesla prévoit de lancer un service de voitures autonomes à la demande à Austin dès juin 2025. Elon Musk en a fait l’annonce lors d’une conférence sur les résultats financiers de 2024. Ce service fonctionnera sans conducteur humain et reposera sur la version non supervisée du Full Self-Driving (FSD), qui n’a pas encore été officiellement déployée. Dans un premier temps, Tesla utilisera sa propre flotte de véhicules avant d’ouvrir le système aux propriétaires de Tesla dès 2026 ! Ces derniers pourront alors ajouter ou retirer leurs voitures du réseau de robotaxis à la manière des locations sur Airbnb. Musk précise que Tesla testera d’abord le bon fonctionnement du service, notamment en matière de facturation et de précision des arrêts.

Pour accompagner ce projet, Tesla prévoit de déployer son logiciel FSD en Californie et dans d’autres États avant la fin de l’année. Sachant que les promesses de Musk s’accompagnent souvent de longs délais avant leur concrétisation, cette annonce est évidemment à prendre avec un certain recul. Pour rappel, en 2019, Musk avait affirmé que plus d’un million de robotaxis Tesla circuleraient d’ici un an, une prédiction qui ne s’est jamais réalisée. Sans faire autant de bruit, le concurrent Waymo a déjà lancé son propre service de robotaxis pour certains utilisateurs situés dans la région d’Austin et prévoit une mise en service complète en 2025.