BYD, concurrent de Tesla, bat de nouveau son record de ventes sur le mois d’octobre

Le mois d’octobre qui vient de s’écouler a de nouveau été un mois glorieux pour BYD, le fabricant chinois ayant franchi un cap symbolique en vendant plus de 500 000 véhicules sur la période, établissant ainsi un cinquième record mensuel consécutif. Face à une demande en augmentation rapide, la société a augmenté sa capacité de production de 200 000 unités entre août et octobre et embauché environ 200 000 nouveaux employés afin de soutenir cette croissance. Tous les sites de production tournent désormais à plein régime, une réussite chaudement saluée par He Zhiqi, vice-président exécutif de BYD.

Les ventes de BYD affichent une progression impressionnante, passant de 370 000 unités en août à plus de 500 000 sur octobre. Sur les dix premiers mois de 2024, le géant asiatique a vendu 3,25 millions de véhicules électriques ou hybrides, ce qui représente une croissance de 36,49 % par rapport à l’an dernier. À ce rythme, BYD pourrait atteindre 4,3 millions de ventes/an, soit 42 % de croissance par rapport à 2023. Un autre point notable est la répartition des ventes : les hybrides rechargeables (PHEV) connaissent désormais une croissance plus rapide que les véhicules 100 % électriques (BEV), ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour la planète…