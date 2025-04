Tesla : les profits plongent de 71%

Cette fois, il va être difficile d’expliquer les chiffres avec comme seule boussole la disponibilité de tel ou tel nouveau modèle: Tesla a en effet annoncé une chute brutale de 71 % de ses bénéfices au premier trimestre 2025, le chiffre d’affaires accusant de son côté une baisse de 9 % par rapport à la même période de 2024, à 19,3 milliards de dollars. Comme on peut s’en douter, ce recul des résultats est principalement dû à une baisse drastique des ventes de véhicules électriques. L’entreprise a livré un peu plus de 336 000 VE sur la période, soit une baisse de 12 % pour les modèles 3 et Y, et de 24 % pour la catégorie incluant le Cybertruck. Ce déclin semble en partie lié à la réaction négative croissante du public face aux prises de position politiques et sociales controversées d’Elon Musk, ce dernier étant aussi en charge du très controversé DOGE. Le bénéfice par action de Tesla ajusté s’élève à seulement 27 cents, bien en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 41 cents. Le seul point « positif » reste les 595 millions de dollars issus de la vente de crédits carbone… sans lesquels Tesla aurait même enregistré une perte opérationnelle !

Lors de l’appel aux investisseurs, c’est un Musk visiblement abattu qui a tenté de détourner l’attention en annonçant le lancement, en juin au Texas, de taxis autonomes, qui seront finalement de simples Model Y existants et non les “Cybercabs” attendus. Cette annonce survient dans un contexte d’inquiétudes sur de possibles hausses de tarifs douaniers sous la future administration Trump, tarifs qui pourraient augmenter les coûts de Tesla (de nombreuses pièces sont importées de Chine). Face à une situation de plus en plus critique, Elon Musk est désormais accusé de multiplier les annonces tape-à-l’œil (Optimus, VE totalement autonome) pour masquer les difficultés de son entreprise.