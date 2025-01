Tesla : des résultats décevants et une baisse des livraisons en 2024, une première pour la société

Tesla perd petit à petit son statut d' »enfant prodige » dans le secteur de la voiture électrique. La publication des résultats pour le quatrième trimestre 2024 indique en effet que le chiffre d’affaires de Tesla est de 26 milliards de dollars sur la période à un milliard de la moyenne des analystes (27 milliards). Pour ne rien arranger, la marge bénéficiaire s’établit à 13,6%, loin des 16,2% là encore prévus par les analystes. Ces chiffres auraient pu être moins glorieux encore sachant que Tesla confirme avoir drastiquement diminué ses coûts sur le Q4.

Outre un trimestre poussif, Tesla annonce une baisse de ses livraisons sur l’ensemble de l’année 2024, ce qui est une première dans l’histoire de la société. Les méventes du Cybertruck et une gamme vieillissante n’ont sans doute pas aidé à conserver une croissance soutenue, et l’on reste toujours dans le flou concernant un modèle Tesla réellement plus accessible et qui permettrait sans doute de doper les ventes. Malgré ces déconvenues, les investisseurs gardent leur confiance à Tesla, dont l’action progressait de plus de 3% suite à l’annonce des résultats. Les liens désormais puissants entre Donald Trump et Elon Musk, qui pourraient bien déboucher sur des avantages concurrentiels induits pour Tesla, n’y est sans doute pas pour rien, ou peut-être s’agit-il d’un excès d’enthousiasme suite à l’annonce du lancement d’un service de robotaxis Tesla d’ici le mois de juin 2025.