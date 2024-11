Bluesky : 15 millions d’utilisateurs et une croissance qui explose depuis l’élection de Trump

La croissance s’accélère : Bluesky, une plateforme de microblogging qui a commencé comme un projet décentralisé financé par l’ancien CEO de Twitter Jack Dorsey, vient de franchir les 15 millions d’utilisateurs enregistrés. Cela représente une croissance significative de 2 millions d’utilisateurs supplémentaires en un mois, ce qui semble indiquer qu’une nouvelle vague d’utilisateurs a quitté X pour rejoindre Bluesky suite à l’élection de Donald Trump. De plus en plus de personnes recherchent des alternatives à X (anciennement Twitter), et la personnalité ultra clivante d’Elon Musk y est sans doute pour beaucoup. Malgré cette croissance de plus en plus rapide, Bluesky accuse toujours un énorme retard sur ses concurrents : X compte plus de 500 millions d’utilisateurs actifs, et Meta Threads a passé récemment la barre des 275 millions d’utilisateurs mensuels.

La récente montée en popularité de Bluesky est aussi due en partie à l’interdiction temporaire de X au Brésil, qui a entraîné un afflux de nouveaux utilisateurs. Et puis bien sûr, l’alignement politique d’Elon Musk avec Donald Trump a éloigné certains utilisateurs de X, ulcérés de voir que la plateforme était utilisée comme un outil de propagande politique ultra conservatrice. Bluesky est actuellement l’application la plus téléchargée dans l’App Store américain, Threads suivant derrière. Pour soutenir cette croissance bienvenue et la traduire en rentabilité , Bluesky a annoncé qu’il proposerait bientôt un abonnement payant avec des fonctionnalités supplémentaires, tout en rassurant les utilisateurs que le service principal demeurera accessible sans « paywall ».