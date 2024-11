Bluesky enregistre plus d’un million de nouveaux utilisateurs en 24 heures

A peine les 15 millions d’utilisateurs atteints que Bluesky confirme le passage d’un nouveau pallier : le réseau social co-fondé par Jack Dorsey (ex CEO de Twitter) vient en effet d’annoncer que plus d’un million de personnes se sont inscrites sur la plateforme dans les dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total d’utilisateurs de la plateforme à plus de 16 millions. Comme par un fait exprès, cette hausse brutale est survenue après l’information selon laquelle Threads était sur une moyenne de 1 million de nouvelles inscriptions par jour au cours des trois derniers mois. Malgré sa croissance désormais solide, Bluesky a connu des difficultés techniques ce jeudi 14 novembre, avec notamment des interruptions de service causées par les FAI et des problèmes de réseau.

Le réseau social décentralisé gagne donc régulièrement des utilisateurs, bien aidé il est vrai par un contexts souvent favorable, comme par exemple l’interdiction de X au Brésil, les controverses sur la modération de Threads, l’aspect clivant d’Elon Musk ou bien encore les résultats de l’élection présidentielle américaine qui ont provoqué plus d’un million d’inscriptions en une semaine !

Fait notable, Bluesky est actuellement en tête du classement des applications gratuites sur l’App Store américain, surpassant même ChatGPT et Threads. Le CEO de Bluesky, Jay Graber, s’est bien sûr félicité de ces résultats, soulignant au passage l’engagement des utilisateurs et les taux d’affichage actifs plus élevés de sa plateforme.