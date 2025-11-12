GPT-5.1 : OpenAI annonce son nouveau modèle d’IA pour ChatGPT

Face à un accueil mitigé pour son modèle GPT-5, OpenAI a dévoilé GPT-5.1, une mise à jour visant à rendre son chatbot ChatGPT à la fois plus intelligent et plus agréable à utiliser. En se concentrant sur l’efficacité du raisonnement et la personnalisation du ton, la société cherche à corriger les défauts de son prédécesseur et à redéfinir l’interaction homme-machine.
La principale nouveauté de cette mise à jour réside dans sa nouvelle architecture à deux vitesses. Le modèle par défaut, GPT-5.1 Instant, est décrit comme « plus chaleureux, plus intelligent et meilleur pour suivre les instructions ». Il utilise un raisonnement adaptatif pour évaluer la complexité d’une question et décider s’il doit réfléchir plus longuement, une réponse directe à ses concurrents qui le surpassaient sur ce point.
Pour les tâches complexes, le modèle GPT-5.1 Thinking prend le relais. Il est capable d’allouer de manière autonome la puissance de calcul nécessaire à une requête. Résultat : il répond plus vite et consomme moins de ressources sur les tâches simples que GPT-5, tout en se montrant plus persistant sur les problèmes difficiles.
Au-delà de la performance brute, OpenAI a entendu le message des utilisateurs : une bonne IA doit non seulement être intelligente, mais aussi agréable à converser. GPT-5.1 se dote ainsi d’un ton bien plus naturel et peut même se montrer enjoué. Aussi, la personnalisation est au programme. Les utilisateurs peuvent désormais modeler la personnalité de ChatGPT grâce à un large éventail d’options.
À ces nouvelles options s’ajoutent des réglages pour contrôler la fréquence des emojis ou rendre les réponses plus ou moins chaleureuses, offrant un niveau de contrôle inédit.
Ce déploiement de GPT-5.1, qui concerne les utilisateurs gratuits et ceux avec un abonnement payant (Pro, Plus, Go, Busines et Entreprise), a des allures d’opération reconquête. Le lancement de GPT-5 avait été critiqué pour ses performances décevantes dans des domaines comme les mathématiques et pour la décision initiale de supprimer d’anciens modèles populaires. Sam Altman, le patron, avait lui-même reconnu des problèmes liés au système du choix du modèle.
Avec GPT-5.1, OpenAI semble avoir tiré les leçons de ses erreurs. L’entreprise offre même aux abonnés payants une période de trois mois pour comparer les versions 5.0 et 5.1, un geste visant à prouver les mérites de cette nouvelle mouture et à regagner la confiance de sa communauté.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Fort du succès du Steam Deck, Valve revient en force sur le marché de la réalité virtuelle avec l’annonce du Steam...
Sony vient de dévoiler la liste des jeux qui vont disponibles sur le PlayStation Plus en novembre avec les abonnements Premium et Extra. La liste...
Alors que les géants du numérique comme Meta et OpenAI multiplient les centres de données pour soutenir la croissance fulgurante de...
L’activité solaire exceptionnelle observée cette semaine, responsable d’aurores spectaculaires à travers...
12 Nov. 2025 • 20:11
12 Nov. 2025 • 18:46
12 Nov. 2025 • 17:55
12 Nov. 2025 • 17:24