GPT-5.1 : OpenAI annonce son nouveau modèle d'IA pour ChatGPT
Internet

GPT-5.1 : OpenAI annonce son nouveau modèle d’IA pour ChatGPT

12 Nov. 2025 • 21:05
0

Face à un accueil mitigé pour son modèle GPT-5, OpenAI a dévoilé GPT-5.1, une mise à jour visant à rendre son chatbot ChatGPT à la fois plus intelligent et plus agréable à utiliser. En se concentrant sur l’efficacité du raisonnement et la personnalisation du ton, la société cherche à corriger les défauts de son prédécesseur et à redéfinir l’interaction homme-machine.

ChatGPT GPT-5.1

Une intelligence artificielle adaptative pour de meilleures réponses

La principale nouveauté de cette mise à jour réside dans sa nouvelle architecture à deux vitesses. Le modèle par défaut, GPT-5.1 Instant, est décrit comme « plus chaleureux, plus intelligent et meilleur pour suivre les instructions ». Il utilise un raisonnement adaptatif pour évaluer la complexité d’une question et décider s’il doit réfléchir plus longuement, une réponse directe à ses concurrents qui le surpassaient sur ce point.

Pour les tâches complexes, le modèle GPT-5.1 Thinking prend le relais. Il est capable d’allouer de manière autonome la puissance de calcul nécessaire à une requête. Résultat : il répond plus vite et consomme moins de ressources sur les tâches simples que GPT-5, tout en se montrant plus persistant sur les problèmes difficiles.

ChatGPT Logo Icone

Une conversation sur mesure : la nouvelle force de ChatGPT

Au-delà de la performance brute, OpenAI a entendu le message des utilisateurs : une bonne IA doit non seulement être intelligente, mais aussi agréable à converser. GPT-5.1 se dote ainsi d’un ton bien plus naturel et peut même se montrer enjoué. Aussi, la personnalisation est au programme. Les utilisateurs peuvent désormais modeler la personnalité de ChatGPT grâce à un large éventail d’options.

  • Amical : pour une conversation décontractée
  • Efficace : pour des réponses directes et concises
  • Professionnel : pour un ton formel et structuré
  • Franc : pour une communication directe, sans fioritures
  • Décalé : pour des réponses originales et créatives

À ces nouvelles options s’ajoutent des réglages pour contrôler la fréquence des emojis ou rendre les réponses plus ou moins chaleureuses, offrant un niveau de contrôle inédit.

Une mise à jour pour faire oublier un lancement raté

Ce déploiement de GPT-5.1, qui concerne les utilisateurs gratuits et ceux avec un abonnement payant (Pro, Plus, Go, Busines et Entreprise), a des allures d’opération reconquête. Le lancement de GPT-5 avait été critiqué pour ses performances décevantes dans des domaines comme les mathématiques et pour la décision initiale de supprimer d’anciens modèles populaires. Sam Altman, le patron, avait lui-même reconnu des problèmes liés au système du choix du modèle.

Avec GPT-5.1, OpenAI semble avoir tiré les leçons de ses erreurs. L’entreprise offre même aux abonnés payants une période de trois mois pour comparer les versions 5.0 et 5.1, un geste visant à prouver les mérites de cette nouvelle mouture et à regagner la confiance de sa communauté.

