TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet ChatGPT va ajouter un contrôle parental, annonce OpenAI
Internet

ChatGPT va ajouter un contrôle parental, annonce OpenAI

2 Sep. 2025 • 22:46
0

OpenAI s’engage à déployer des fonctionnalités de contrôle parental pour ChatGPT, et ce dès le mois prochain. Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par la première plainte contre une entreprise d’intelligence artificielle après un suicide.

ChatGPT Logo Icone Application iPhone

Le contrôle parental permettra aux parents de connecter leur compte ChatGPT personnel à ceux de leurs enfants adolescents. Cette liaison donnera aux parents la possibilité de personnaliser les réponses de l’IA destinées à leurs enfants et de désactiver certaines fonctionnalités spécifiques, notamment la mémoire conversationnelle et l’historique des discussions.

Par ailleurs, ChatGPT générera automatiquement des alertes lorsque le système détectera qu’un adolescent traverse « un moment de détresse aiguë ». OpenAI précise que des « conseils d’experts guideront cette fonctionnalité pour soutenir la confiance entre parents et adolescents ».

Une réaction à une tragédie familiale

Cette initiative fait suite à une affaire juridique impliquant la famille Raine. Matt et Maria Raine ont intenté une action en justice la semaine dernière, accusant ChatGPT d’avoir contribué au suicide de leur fils Adam cette année. Selon les parents, l’IA connaissait quatre tentatives de suicide précédentes de l’adolescent avant de l’aider à planifier sa mort.

Les plaignants affirment que ChatGPT a fourni à Adam des informations détaillées sur des méthodes de suicide spécifiques. Plus troublant encore, le chatbot lui aurait même donné des conseils pour dissimuler les blessures au cou résultant de ses tentatives précédentes ratées.

ChatGPT OpenAI Logos

Cette tragédie soulève des questions fondamentales sur la responsabilité des entreprises technologiques dans la protection des utilisateurs vulnérables, particulièrement les mineurs en détresse psychologique.

Un plan de sécurité élargi pour les 120 prochains jours

OpenAI présente ces contrôles parentaux comme une partie d’un effort plus vaste visant à renforcer la sécurité sur ChatGPT. L’entreprise s’est également engagée à collaborer avec des experts supplémentaires, notamment des spécialistes des troubles alimentaires, de la toxicomanie et de la santé des adolescents, afin d’affiner ses modèles.

Une nouveauté technique majeure accompagne ces mesures : le déploiement d’un nouveau routeur en temps réel. Ce système dirigera automatiquement les conversations sensibles vers les modèles de raisonnement de l’entreprise. OpenAI explique que ces modèles, « entraînés avec une méthode que nous appelons alignement délibératif, montrent dans nos tests qu’ils suivent et appliquent plus systématiquement les directives de sécurité et résistent mieux aux invitations adverses ».

Concrètement, lorsque ChatGPT détectera qu’une personne pourrait être en détresse, la conversation sera automatiquement redirigée vers un modèle de raisonnement, quel que soit le modèle initialement sélectionné par l’utilisateur.

De nouvelles fonctions en approche

OpenAI annonce également que davantage de fonctionnalités de sécurité arriveront prochainement. « Ce travail était déjà en cours, mais nous voulons présenter proactivement nos plans pour les 120 prochains jours, afin que vous n’ayez pas à attendre les lancements pour voir où nous nous dirigeons », déclare l’entreprise. « Le travail se poursuivra bien au-delà de cette période, mais nous faisons un effort ciblé pour lancer autant de ces améliorations que possible cette année ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT Application Icone Logo Internet

ChatGPT Go : OpenAI annonce son abonnement IA le moins cher

ChatGPT OpenAI Logos Internet

OpenAI va retirer GPT-4 de ChatGPT, deux ans après son lancement

OpenAI Logo ChatGPT Internet

ChatGPT : les médias canadiens poursuivent OpenAI pour violation des droits d’auteur

ChatGPT Recherche Approfondie Internet

OpenAI lance un outil de recherche approfondie sur ChatGPT

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 2 septembre

2 Sep. 2025 • 21:10
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Freebox Revolution Femtocell

Free arrête le Femtocell sur Freebox avec une mise à jour

2 Sep. 2025 • 20:11
0 Internet

Ce qui avait déjà été annoncé devient maintenant une réalité : Free propose la mise à jour 4.9.9...

MrBeast

Le YouTubeur star MrBeast envisage de créer une entreprise de téléphonie mobile !

2 Sep. 2025 • 19:23
0 Hors-Sujet

YouTubeur mondialement connu (et monstrueusement riche), MrBeast (alias Jimmy Donaldson) envisage de se lancer dans l’industrie des...

Call of Duty Modern Warfare 2 2022 Recadre

Call of Duty : Activision et Paramount confirment l’adaptation en film live-action

2 Sep. 2025 • 18:47
1 Geekeries

La grosse fuite hier du journaliste Matthew Bellony a sans doute accéléré le calendrier de l’annonce officielle :...

La Mort vous va si bien

La mort vous va si bien : Drew Barrymore souhaiterait faire un remake du film culte de 1992

2 Sep. 2025 • 17:35
1 Geekeries

Drew Barrymore (E.T, Drôles de Dames) nourrit une nouvelle ambition hollywoodienne : revisiter le film culte Death Becomes Her (La mort vous va si...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26 et macOS Tahoe : la 6e bêta publique est disponible

iOS 26 et macOS Tahoe : la 6e bêta publique est disponible

2 Sep. 2025 • 22:41

image de l'article Apple perd son principal expert en IA robotique, qui part chez Meta

Apple perd son principal expert en IA robotique, qui part chez Meta

2 Sep. 2025 • 21:44

image de l'article L’Apple Vision Air plus léger et moins cher arriverait en 2027

L’Apple Vision Air plus léger et moins cher arriverait en 2027

2 Sep. 2025 • 20:52

image de l'article Apple proposerait l’iPhone pliable en 2026 et l’iPad pliable en 2028

Apple proposerait l’iPhone pliable en 2026 et l’iPad pliable en 2028

2 Sep. 2025 • 20:24

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site