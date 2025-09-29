TENDANCES
Claude Sonnet 4.5 : Anthropic lance son meilleur modèle d'IA pour coder
Internet

Claude Sonnet 4.5 : Anthropic lance son meilleur modèle d’IA pour coder

29 Sep. 2025 • 19:57
0

Anthropic a dévoilé son nouveau modèle d’intelligence artificielle, Claude Sonnet 4.5, qui promet de dépasser le rôle de simple assistant pour devenir un véritable développeur d’applications. Cette nouvelle version est présentée comme capable de créer des logiciels fonctionnels et prêts pour la production. Cela marque une avancée majeure par rapport aux prototypes générés par les modèles précédents.

Claude Sonnet 4.5

Des performances en progression

La principale nouveauté de Claude Sonnet 4.5 réside dans sa fiabilité, lui permettant de gérer des tâches de code complexes sur de longues périodes. Plutôt que de se limiter à des extraits de code, le modèle peut orchestrer la création d’un projet de A à Z. Cette capacité à produire des applications de qualité professionnelle représente un saut qualitatif pour les intelligences artificielles génératives.

Les affirmations d’Anthropic sont soutenues par des résultats concrets. Le modèle atteint désormais un score de 61,4 % sur le benchmark OSWorld, qui évalue l’exécution de tâches informatiques réelles. Cette performance représente un bond par rapport aux 42,2 % obtenus par son prédécesseur, Claude Sonnet 4, il y a seulement quatre mois.

Lors d’essais avec des entreprises, le code généré par Claude Sonnet 4.5 a pu fonctionner de manière autonome pendant près de 30 heures. Durant cette période, l’IA a non seulement développé une application, mais a également configuré des services de base de données, acheté des noms de domaine et réalisé un audit de sécurité SOC 2 pour garantir la robustesse du produit.

Fiabilité et raisonnement améliorés

Au-delà du code, le modèle démontre des capacités accrues dans des domaines variés comme le raisonnement et les mathématiques. Selon des experts des secteurs de la finance, du droit, de la médecine et des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), Claude Sonnet 4.5 fait preuve d’une connaissance et d’un raisonnement spécialisés nettement supérieurs à ceux des anciennes versions, y compris Claude Opus 4.1. Les données comparent également l’IA à GPT-5 d’OpenAI et Gemini 2.5 Pro de Google.

Claude Sonnet 4.5 Benchmarks

Anthropic affirme par ailleurs qu’il s’agit de son modèle d’IA le plus aligné à ce jour, présentant des taux de complaisance et de tromperie inférieurs aux versions antérieures. La sécurité a aussi été renforcée, avec une meilleure résistance aux attaques par injection de prompt, des techniques visant à manipuler le comportement de l’IA.

Accès et outils pour les développeurs

Claude Sonnet 4.5 est accessible via l’API de Claude et directement dans le chatbot Claude. Le tarif pour les développeurs reste identique à celui de Claude Sonnet 4, soit 3 dollars par million de tokens d’entrée (environ 750 000 mots) et 15 dollars par million de tokens de sortie.

En parallèle, Anthropic lance le Claude Agent SDK. Cet ensemble d’outils, basé sur l’infrastructure qui alimente déjà Claude Code, est conçu pour aider les développeurs à construire leurs propres agents intelligents en s’appuyant sur les nouvelles capacités du modèle.

