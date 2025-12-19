TENDANCES
KultureGeek Hors-Sujet Gaming : Netflix rachète Ready Player Me, un spécialiste des avatars numériques
Gaming : Netflix rachète Ready Player Me, un spécialiste des avatars numériques

19 Déc. 2025 • 18:34
Après avoir créé un véritable tremblement de terre médiatique suite au rachat de Warner Bros. (qui doit encore être validé par les régulateurs), Netflix poursuit sa mue dans le jeu vidéo en annonçant l’acquisition de Ready Player Me, une start-up estonienne connue pour sa technologie de création d’avatars. Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie gaming du géant du streaming, désormais davantage orientée vers des expériences jouables directement sur téléviseur et pensées pour un très large public.

Des avatars persistants pour un écosystème unifié

Grâce aux outils et à l’infrastructure de Ready Player Me, Netflix ambitionne de développer des avatars capables de suivre les utilisateurs d’un jeu à l’autre. L’objectif est de permettre aux abonnés de conserver une identité numérique cohérente à travers différents univers ludiques et franchises, ce qui pourrait aider à renforcer l’attachement aux licences et aux différentes communautés gravitant autour de ces licences.

Ready Player Me

Les fondateurs ainsi que l’équipe d’une vingtaine de personnes rejoindront Netflix, tandis que les services actuels de Ready Player Me, dont l’outil PlayerZero, seront progressivement arrêtés au début de l’année 2026. Les modalités financières de l’accord n’ont pas été rendues publiques.

Un changement de cap après des débuts mitigés

Depuis son entrée sur le marché du jeu vidéo, Netflix a testé plusieurs approches, notamment via des jeux mobiles inclus dans l’abonnement. Cette stratégie a connu des résultats pour le moins contrastés, ce qui a poussé l’entreprise à rationaliser ses studios internes et à revoir certaines priorités.

Sous l’impulsion d’Alain Tascan, ancien cadre d’Epic Games désormais à la tête de l’activité gaming, Netflix mise aujourd’hui sur des jeux familiaux, narratifs et festifs (des party games en somme), ainsi que sur des expériences interactives mêlant télévision et participation du public. L’intégration d’avatars persistants pourrait devenir l’un des leviers permettant de transformer le streaming en une plateforme à la fois ludique et immersive.

