Netflix prépare du contenu interactif avec un système de vote en direct

Lors de la conférence TechCrunch Disrupt 2025, la directrice technique de Netflix (CTO), Elizabeth Stone, a dévoilé une série d’innovations destinées à rendre la plateforme plus participative. Le géant du streaming va en effet introduire le vote en temps réel, une fonctionnalité permettant aux spectateurs d’influencer le déroulement d’émissions ou de séries diffusées en direct. Ce type de contenu sera une première mondiale pour un service de streaming grand public.

Les premiers tests ont eu lieu cet été sur l’émission culinaire Dinner Time Live with David Chang, où les téléspectateurs pouvaient choisir leurs plats préférés. Le dispositif sera bientôt étendu au retour très attendu de Star Search, un concours de talents culte des années 2000, désormais relancé par Netflix. Les abonnés pourront voter depuis leur téléviseur ou leur smartphone, leurs choix déterminant le sort des candidats en temps réel. Les plus critiques auront noté que ce type de vote en direct existe depuis des années sur les chaines de télé, principalement pour les émissions où il s’agit de choisir les meilleurs candidats dans une spécialité donnée.

Image Netflix

Des contenus plus immersifs et communautaires

Netflix entend cependant aller plus loin en proposant des formats interactifs supplémentaires, comme des party games jouables sur TV via mobile, ou des podcasts intégrant des réactions instantanées. « Nous lançons des jeux de salon amusants au quatrième trimestre de cette année, et d’autres arriveront l’an prochain — par exemple, Boggle. » précise Stone. « Ils seront disponibles directement sur l’écran de votre téléviseur, et vous pourrez y jouer avec vos amis ou votre famille en utilisant votre téléphone mobile. C’est une nouvelle façon d’imaginer un contenu plus immersif, ludique et instantané, en complément des films et séries plus traditionnels, que nous continuerons évidemment à produire avec excellence. » L’entreprise prépare aussi des expériences immersives directement sur sa page d’accueil, dont une collection Halloween animée (c’est de saison), et bientôt des univers dédiés à ses licences phares comme par exemple Les Bridgerton.

Face à une concurrence de plus en plus affutée, Netflix mise donc sur ces innovations pour renforcer l’attrait de son catalogue de contenu et transformer le visionnage en une expérience collective, connectée et « vivante ».