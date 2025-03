Spirit Crossing : Netflix dévoile son premier MMORPG (trailer)

Netflix fait fructifier son rachat du studio SpryFox. Les développeurs du formidable Cozy Grove, rachetés par Netflix en 2022, viennent de dévoiler leur prochaine création, Spirit Crossing, qui s’annonce comme le tout premier MMORPG distribué par Netflix. Avec ses beaux graphismes « ligne claire » (rappelant parfois Zelda ou Myazaki) et son gameplay extrêmement varié, Spirit Crossing tentera de se faire une place sur le marché pas si encombré que cela des MMORPG tendance « cozy ».

Netflix précise en outre sur son site qu’il sera possible de construire et décorer son village, de se faire de nouveaux amis, de parcourir les contrées de ce monde imaginaire à dos de « fluffalo » (une créature fantastique), de participer à des « fêtes dansantes et a des sessions de jam », d’explorer et de traverser la nature en « planant, grimpant, construisant, rebondissant », etc. Comme tous les autres jeux du catalogue Netflix, Spirit Crossing sera jouable sur mobiles (iOS et Android). Aucune date de sortie n’a encore été précisée, mais les joueurs intéressés peuvent déjà s’inscrire pour participer à une phase de playtest en early access avant la sortie officielle du titre.