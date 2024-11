Netflix arrête la production de contenus interactifs de type FMV

Le regain d’intérêt pour les contenus interactifs de type FMV (Full Motion Video) n’aura donc été qu’une passade : Netflix annonce le retrait de son service de la quasi-totalité de ses programmes interactifs dès le 1er décembre. Seuls 4 titres resteront au catalogue, soit Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls, et You vs. Wild. Cette décision marque la fin des expérimentations de Netflix dans les contenus vidéo interactifs, expérimentations qui avaient démarré en 2017 avec Puss in Book: Trapped in an Epic Tale.

Black Mirror Bandersnatch, un excellent épisode interactif, est l’un des rares contenus de ce genre à rester dans le catalogue Netflix

Juste avant l’annonce de ces retraits, Mike Verdu, l’ancien responsable du secteur gaming chez Netflix, avait confirmé que Netflix ne produirait plus de titres interactifs. Le géant américain confirme ainsi indirectement ses difficultés dans le jeu vidéo : il y a quelques jours à peine, Netflix avait fermé son seul studio de création de jeux AAA, un studio qui n’avait pas encore publié le moindre jeu. Reste le catalogue de titres mobiles de Netflix Games, mais on ne se montrera pas trop optimiste sur l’espérance de vie de concurrent naturel d’Apple Arcade…