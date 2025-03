Netflix : l’ex-patron de la division jeu quitte la société

Mike Verdu vient de quitter Netflix après avoir dirigé depuis 2021 la division gaming du géant du streaming. Sous sa direction, Netflix a élargi son catalogue de jeux et mis en place des équipes de développement internes. Vers la mi-2024, Netflix a cependant changé de stratégie et a nommé Alain Tascan, ancien cadre d’Epic Games, pour prendre les rênes de la division. Verdu est resté vice-président de la division jeu jusqu’en novembre 2024 avant de passer vice-président de l’IA générative pour les jeux, un poste où l’ex-patron de la division gaming s’est concentré sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour améliorer le développement et l’expérience des joueurs (tout du moins est-ce le discours officiel sur ce sujet). Mike Verdu n’a pas encore annoncé sa prochaine destination professionnelle.

Depuis l’arrivée d’Alain Tascan, la division gaming de Netflix a connu des changements majeurs. L’entreprise avait recruté des vétérans de l’industrie comme Chacko Sonny, Joseph Staten et Rafael Grassett pour développer un jeu AAA sur une nouvelle licence, mais en octobre 2024, Netflix a fermé Team Blue, son studio interne. Durant la même période, Leanne Loombe, responsable du développement et de l’édition des jeux tiers, a quitté Netflix pour rejoindre Annapurna Interactive juste après la démission collective de son équipe. Début 2025, Netflix a également annulé la sortie de six jeux, dont Thirsty Suitors et Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game, ce qui semble marquer un tournant dans les ambitions vidéoludiques du géant américain.