En voilà une bonne nouvelle ! L’épisode Bandersnatch (dans l’univers de Black Mirror) avait disparu de Netflix dans le cadre du recentrage du service sur les programmes non interactifs, mais son créateur Charlie Brooker laisse désormais entendre que cet épisode interactif pourrait bien refaire surface ! Interrogé par The Hollywood Reporter, Brooker rassure les fans de cet épisode devenu culte : « Les rumeurs sur sa disparition ont été exagérées. Restez à l’écoute, quelque chose se prépare », déclare Brooker, ajoutant :« Il (cet épisode, Ndlr) n’a pas disparu. Je pense qu’avec le temps, toutes ces choses vont légèrement se fusionner. » Ces propos laissant clairement entrevoir la possibilité d’une retour de Bandersnatch, potentiellement sous un format remanié (un épisode non interactif ?).

Brooker prolonge cette perspective en évoquant Plaything (De simples jouets en VF), 4ème épisode de la dernière saison de la série Black Mirror. L’épisode aura droit à son jeu dérivé qui « ira bien plus loin que ce que nous faisons dans la série », avec notamment des clips vidéo uniques à débloquer. On notera en outre que cette nouvelle itération a pour acteur vedette Will Poulter, qui incarnait déjà le personnage principal dans Bandersnatch. Netflix semble en tout cas explorer activement de nouvelles façons de mêler interactivité, storytelling et univers transmedia.