Netflix retire ses derniers contenus interactifs dont Black Mirror: Bandersnatch

Après une première purge, Netflix s’apprête à retirer les deux derniers titres de sa section « Spéciaux interactifs » : Black Mirror: Bandersnatch et Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend seront définitivement expurgés de la plateforme le 12 mai 2025. Bandersnatch n’était pas le premier titre du genre sur la plateforme, mais cet épisode interactif est rapidement devenu emblématique grâce à la qualité de sa réalisation, son casting, et une avenyture aux ramifications assez complexes. Ces suppressions de contenus s’inscrivent dans une nouvelle stratégie amorcée par Netflix l’an dernier, lorsque la plateforme de streaming a pris la décision de retirer la quasi totalité de ses contenus interactifs.

Black Mirror: Bandersnatch : une vraie réussite narrative et hybride, qui malheureusement ne cadre plus avec la nouvelle stratégie de Netflix

Plutôt que les films interactifs, Netflix investit désormais dans le secteur du jeu vidéo, principalement via son catalogue de jeux mobiles (dont certains sont d’ailleurs inspirés des séries Netflix les plus populaires) et les services de streaming de jeux façon Twitch. La nouvelle interface de l’app de Netflix a d’ailleurs été repensée, en partie, pour faciliter la découverte de jeux.