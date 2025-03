Netflix prend en charge le format HDR10+ pour ses contenus en streaming

Netflix vient d’annoncer l’ajout de la prise en charge du format HDR10+ lors du streaming, en complément des formats HDR10 et Dolby Vision déjà disponibles sur la plateforme. Le HDR10+ permet une amélioration de la qualité visuelle image par image, ce qui devrait particulièrement bénéficier aux quelques productions originales avec des séquences soit très sombres soit très lumineuses. Cette nouvelle option s’appuie sur le codec AV1, conçu pour offrir du contenu 4K tout en limitant la consommation de données. Netflix a déjà commencé à proposer certains titres populaires en HDR10+ et ambitionne à terme d’étendre ce format à l’ensemble de son catalogue HDR. A noter que les abonnés au forfait Premium disposant d’un appareil compatible HDR10+ et AV1 pourront en profiter immédiatement.

Depuis l’ère de la 4K, la plage dynamique élevée (HDR) est devenue une norme visuelle dans les séries et films modernes, notamment sur les plateformes de streaming. Le HDR permet de mieux distinguer les contrastes entre les zones sombres et claires de l’image, un élément crucial dans les séries actuelles souvent tournées dans des tons très sombres. Netflix a introduit le HDR dès 2016 avec la série Marco Polo et a depuis généralisé la prise en charge du Dolby Vision et du HDR10. Si votre téléviseur utilise déjà Dolby Vision, vous ne verrez probablement pas de grande différence, mais pour les utilisateurs dont l’écran ne prend en charge que le HDR10+, cette nouveauté améliorera nettement l’expérience de visionnage.