TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Google dévoile WeatherNext 2, sa nouvelle IA précise pour la météo
Internet

Google dévoile WeatherNext 2, sa nouvelle IA précise pour la météo

18 Nov. 2025 • 9:25
0

Google DeepMind a dévoilé WeatherNext 2, son modèle de prévision météo le plus avancé à ce jour. Capable de générer des prévisions huit fois plus rapidement, cette nouvelle intelligence artificielle peut surtout anticiper des centaines de scénarios possibles, y compris des événements extrêmes, en une fraction du temps requis par les supercalculateurs traditionnels.

Gouttes de Pluie

Une nouvelle IA capable de mieux prévoir la météo

La véritable nouveauté de WeatherNext 2 réside dans sa capacité à générer des centaines de futurs météorologiques possibles à partir d’un seul point de départ. Cette méthode lui permet de prédire des événements catastrophiques à faible probabilité, une tâche qui prenait auparavant des heures de calcul sur un supercalculateur. Désormais, une seule puce TPU de Google peut réaliser ces prédictions en moins d’une minute.

Cela repose sur une génération de quatre prévisions de six heures par jour à partir de l’état météo global le plus récent. Un Functional Generative Network (FGN) crée ensuite des variantes légèrement différentes qui sont réinjectées dans le modèle pour affiner les résultats.

WeatherNext 2

Techniquement, le modèle s’appuie sur une approche novatrice. Il est entraîné uniquement sur des données météo isolées, comme la température à un endroit précis (les « marges »). À partir de ces éléments, il apprend seul à prévoir des systèmes vastes et interconnectés (les « articulations »), comme des vagues de chaleur touchant une région entière ou la production d’énergie d’un parc éolien.

Des prévisions plus précises pour tous les services Google

Selon Google, WeatherNext 2 surpasse son prédécesseur sur 99,9 % des variables météorologiques (température, vent, humidité…) sur une période allant jusqu’à 15 jours. Cette performance a conduit la société à intégrer ce nouveau modèle au cœur du système qui alimente toutes ses fonctionnalités météo.

Les utilisateurs bénéficieront ainsi de prévisions plus fiables dans la recherche Google, sur Gemini, dans l’application météo sur les smartphones Pixel et prochainement dans Google Maps. Pour les entreprises et les chercheurs, le modèle est également accessible via les services Google Cloud, marquant une étape importante dans la démocratisation des prévisions météorologiques avancées.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Gemini Internet

Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

Google Mode IA Moteur de Recherche Internet

Google dévoile un « mode IA » pour son moteur de recherche

Google-Gemini-CLI Internet

Google dévoile Gemini CLI, une IA uniquement destinée aux développeurs

Google AI Plus Internet

Google dévoile « AI Plus », un nouvel abonnement pas cher pour l’IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Kumma toy AI

Un ours en peluche dopé à l’IA déraille : OpenAI retire la fonction ChatGPT et les ventes sont suspendues

18 Nov. 2025 • 10:43
0 Logiciels

L’essor des jouets intelligents vient de connaît son premier gros revers :  Un ours en peluche interactif conçu par...

Carte Vitale Application

La carte Vitale sur smartphone devient disponible partout en France

17 Nov. 2025 • 22:39
6 Applications

L’Assurance maladie franchit une étape en annonçant que la carte Vitale sur smartphone est disponible partout en France à...

X Twitter Logo

X (Twitter) lance Chat, sa messagerie sécurisée de bout en bout

17 Nov. 2025 • 20:51
0 Internet

Le réseau social X (ex-Twitter) a lancé une mise à niveau majeure de sa messagerie avec Chat, une nouvelle expérience qui...

Death Stranding 2 On the Beach

Game Awards 2025 (GOTY) : la liste des jeux nommés par catégorie

17 Nov. 2025 • 19:44
2 Jeux vidéo

Les jeux nommés aux Game Awards 2025 viennent d’être annoncés. Cette cérémonie annuelle, qui peut être...

Starship V2

Artemis : SpaceX contraint la NASA à reporter la mission lunaire (encore) d’un an

17 Nov. 2025 • 19:29
0 Science

Un document interne de SpaceX vient de fuiter, et il n’est pas vraiment à l’avantage de la firme d’Elon Musk : selon donc ce...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Car Key serait bientôt compatible avec certains modèles de Cadillac

Car Key serait bientôt compatible avec certains modèles de Cadillac

18 Nov. 2025 • 10:15

image de l'article Un designer clé de l’iPhone Air quitte Apple

Un designer clé de l’iPhone Air quitte Apple

18 Nov. 2025 • 9:04

image de l'article iOS 26.2 permet de changer Siri par un autre assistant avec le bouton latéral au Japon

iOS 26.2 permet de changer Siri par un autre assistant avec le bouton latéral au Japon

18 Nov. 2025 • 8:41

image de l'article iOS 26.2 bêta 3 : la liste des nouveautés

iOS 26.2 bêta 3 : la liste des nouveautés

18 Nov. 2025 • 8:29

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site