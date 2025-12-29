TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Fallout : Prime Video envisagerait un spin-off … façon émission de téléréalité !
Geekeries et Insolite

Fallout : Prime Video envisagerait un spin-off … façon émission de téléréalité !

29 Déc. 2025 • 10:25
0

Après deux saisons saluées par le public, la série Fallout pourrait bien connaître une extension de son lore pour le moins surprenante. Selon plusieurs informations concordantes issues d’Hollywood, Prime Video réfléchirait à décliner son univers post-apocalyptique sous la forme d’un programme de compétition inspiré de Fallout Shelter.

Un concept directement hérité du jeu mobile culte

Baptisé provisoirement Fallout Shelter, le projet prendrait place à l’intérieur d’un ou plusieurs Vaults, ces abris emblématiques de la franchise. Le principe s’inspirerait du jeu de gestion mobile lancé en 2015, dans lequel le joueur, surnommé « le Superviseur », doit assurer la survie de sa communauté. Les participants seraient ainsi confrontés à des épreuves liées à la gestion des ressources, à la stratégie collective et à la prise de décisions sous pression.

Fallout Serie

Les créateurs de la série toujours impliqués

Jonathan Nolan et Lisa Joy, déjà producteurs exécutifs de la série Fallout, seraient également associés à ce nouveau format. Une continuité créative qui rassure, même si le passage à la téléréalité marque une rupture évidente avec la narration classique de la franchise.

Une stratégie déjà éprouvée dans le streaming

Prime Video n’en serait pas à son coup d’essai. La plateforme propose déjà des émissions dérivées de grandes licences et figures populaires, à l’image de programmes portés par MrBeast ou de projets liés à l’univers de James Bond. Netflix a d’ailleurs ouvert la voie avec Squid Game: The Challenge, preuve que les univers de fiction peuvent se décliner avec succès dans des formats très diversifiés.

Reste à savoir si l’atmosphère sombre et satirique de Fallout saura se prêter à cet exercice. En attendant une confirmation officielle, cette initiative témoigne surtout de l’ambition de Prime Video d’exploiter pleinement (pour ne pas dire « à fond ») une licence devenue stratégique, quitte peut-être à en dénaturer la saveur…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Life is Strange Geekeries

Le jeu vidéo Life is Strange va devenir une série TV sur Amazon Prime Video

pacific-rim-uprising-trailer Geekeries

Amazon Prime Video annonce la production d’une série Pacific Rim

Banana Fish Geekeries

Amazon Prime Video retire un doublage généré par IA après les critiques

Stargate Prime Video Geekeries

La série culte Stargate bientôt de retour sur Prime Video après 14 ans d’attente !

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Recherche Google Logo

Google poursuit SerpApi pour le scraping illégal de ses résultats de recherche

29 Déc. 2025 • 9:00
0 Internet

Google a déposé une plainte contre SerpApi, accusant cette entreprise spécialisée dans le scraping de violer la loi...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 28 décembre

28 Déc. 2025 • 20:11
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege : un gros piratage pousse Ubisoft à couper les serveurs

28 Déc. 2025 • 17:22
0 Jeux vidéo

Ubisoft a mis hors ligne les serveurs de Rainbow Six Siege ainsi que son Marketplace pour corriger un gros piratage ayant permis de distribuer des...

amd ryzen

Ryzen AM4 : les anciens processeurs AMD regagnent du terrain sur Amazon, la flambée de la DDR5 rebat les cartes

27 Déc. 2025 • 15:24
0 Matériel

On les disait relégués au rang de solutions de transition, coincées entre des plateformes modernes plus performantes et des PC...

ChatGPT Logo Icone

ChatGPT prépare l’arrivée de publicités sans frustrer ses utilisateurs

26 Déc. 2025 • 20:57
10 Internet

OpenAI relance activement le développement des publicités sur ChatGPT afin de rentabiliser son immense base d’utilisateurs non...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone Fold : voici à quoi devrait ressembler le premier iPhone pliable d’Apple (vidéo)

iPhone Fold : voici à quoi devrait ressembler le premier iPhone pliable d’Apple (vidéo)

29 Dec. 2025 • 10:30

image de l'article L’Apple Developer Academy de Détroit critiquée pour son coût et ses résultats mitigés

L’Apple Developer Academy de Détroit critiquée pour son coût et ses résultats mitigés

29 Dec. 2025 • 9:04

image de l'article App Store et commissions : Apple saisit la cour d’appel pour éviter une amende au Royaume-Uni

App Store et commissions : Apple saisit la cour d’appel pour éviter une amende au Royaume-Uni

29 Dec. 2025 • 7:30

image de l'article Tesla prépare le terrain pour la clé de voiture via Apple Car Key

Tesla prépare le terrain pour la clé de voiture via Apple Car Key

28 Dec. 2025 • 16:59

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site