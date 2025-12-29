Fallout : Prime Video envisagerait un spin-off … façon émission de téléréalité !

Après deux saisons saluées par le public, la série Fallout pourrait bien connaître une extension de son lore pour le moins surprenante. Selon plusieurs informations concordantes issues d’Hollywood, Prime Video réfléchirait à décliner son univers post-apocalyptique sous la forme d’un programme de compétition inspiré de Fallout Shelter.
Baptisé provisoirement Fallout Shelter, le projet prendrait place à l’intérieur d’un ou plusieurs Vaults, ces abris emblématiques de la franchise. Le principe s’inspirerait du jeu de gestion mobile lancé en 2015, dans lequel le joueur, surnommé « le Superviseur », doit assurer la survie de sa communauté. Les participants seraient ainsi confrontés à des épreuves liées à la gestion des ressources, à la stratégie collective et à la prise de décisions sous pression.
Jonathan Nolan et Lisa Joy, déjà producteurs exécutifs de la série Fallout, seraient également associés à ce nouveau format. Une continuité créative qui rassure, même si le passage à la téléréalité marque une rupture évidente avec la narration classique de la franchise.
Prime Video n’en serait pas à son coup d’essai. La plateforme propose déjà des émissions dérivées de grandes licences et figures populaires, à l’image de programmes portés par MrBeast ou de projets liés à l’univers de James Bond. Netflix a d’ailleurs ouvert la voie avec Squid Game: The Challenge, preuve que les univers de fiction peuvent se décliner avec succès dans des formats très diversifiés.
Reste à savoir si l’atmosphère sombre et satirique de Fallout saura se prêter à cet exercice. En attendant une confirmation officielle, cette initiative témoigne surtout de l’ambition de Prime Video d’exploiter pleinement (pour ne pas dire « à fond ») une licence devenue stratégique, quitte peut-être à en dénaturer la saveur…
