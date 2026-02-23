TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Nouvelle série Evangelion : le studio Khara relance la saga culte avec Yoko Taro (NieR) aux commandes
Culture Geek

Nouvelle série Evangelion : le studio Khara relance la saga culte avec Yoko Taro (NieR) aux commandes

2 min.
23 Fév. 2026 • 19:01
0

À l’occasion du 30e anniversaire de Neon Genesis Evangelion, une nouvelle série animée vient d’être officialisée au Japon. Produite par le prestigieux Studio Khara en collaboration avec CloverWorks, cette itération marque un tournant majeur pour la franchise sachant qu’Hideaki Anno ne sera pas en charge de l’écriture.

Pour lui succéder, les producteurs ont fait appel à Yoko Taro, le fantasque créateur de la saga vidéoludique NieR, ce dernier étant réputé pour sa narration complexe et ses univers aux ramifications multiples. Toujours affublé en public d’un imposant masque lunaire, Yoko Taro devrait apporter du sang neuf à la franchise Evangelion

Une équipe expérimentée aux manettes

La réalisation de la série sera assurée par Kazuya Tsurumaki, vétéran d’Evangelion et réalisateur des films Rebuild of Evangelion. La bande originale sera signée Keiichi Okabe, compositeur emblématique de NieR, ce qui garantit (presque) une BO de grande qualité.

Pour l’instant, aucun détail précis n’a été communiqué concernant l’intrigue. Remake, suite directe ou spin-off alternatif, toutes les hypothèses restent ouvertes. Une première bande-annonce a été dévoilée, sans révéler d’éléments narratifs concrets.

Un potentiel renouveau pour la saga

Le choix de Yoko Taro laisse présager une approche particulièrement audacieuse de la saga Evangelion. L’univers de NieR, issu à l’origine d’un embranchement scénaristique du jeu Drakengard, s’illustre en effet par son récit complexe aux ramifications inattendues et aux thèmes métaphysiques, de quoi profondément renouveler une saga déjà culte.

En associant l’héritage d’Evangelion à une plume réputée pour sa créativité radicale, le studio Khara semble donc vouloir insuffler une nouvelle dynamique à l’une des franchises les plus influentes de l’animation japonaise. Vivement les prochains détails !

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Neon-Genesis-Evangelion-12 Jeux vidéo

Evangelion en VR : le jeu officiel toujours en approche avec une démo pour les 30 ans de l’anime

Toxic Crusaders Jeux vidéo

Toxic Crusaders : le jeu vidéo inspiré de l’anime culte prend date sur consoles et PC

Clash-Royale Geekeries

Netflix prépare une série animée basée sur les célèbres jeux mobiles Clash Royale et Clash of Clans

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

PSG OM Football Joueurs

Streaming illégal : la justice française oblige Proton VPN à bloquer 31 sites sportifs

23 Fév. 2026 • 20:15
0 Internet

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné Proton VPN à bloquer 31 sites de streaming dans deux ordonnances, rejetant...

honor robots

MWC 2026 : Honor va dévoiler le Magic V6, le Robot-Phone… et un robot humanoïde

23 Fév. 2026 • 18:27
0 Mobiles / Tablettes

À quelques jours du MWC 2026 de Barcelone, Honor multiplie les teasers et promet une conférence riche en annonces. La marque chinoise...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 23 février

23 Fév. 2026 • 17:59
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

marstek venus D Tests

Test Marstek Venus D : la batterie solaire plug & play et évolutive qui maximise l’autoconsommation

23 Fév. 2026 • 17:26
0
Jean-Baptiste Kempf VLC

Le créateur de VLC menace de quitter la France et s’explique

23 Fév. 2026 • 17:14
1 Hors-Sujet

Jean-Baptiste Kempf, co-créateur de VLC et président de VideoLAN, menace de quitter la France après que le ministère de la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article RCS : Apple teste le chiffrement entre iPhone et Android avec iOS 26.4 bêta 2

RCS : Apple teste le chiffrement entre iPhone et Android avec iOS 26.4 bêta 2

23 Feb. 2026 • 19:41

image de l'article Bêta 2 pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

Bêta 2 pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

23 Feb. 2026 • 19:13

image de l'article Apple Music : Playlist Playground ne s’appuie pas sur Apple Intelligence et fonctionne sur Android

Apple Music : Playlist Playground ne s’appuie pas sur Apple Intelligence et fonctionne sur Android

23 Feb. 2026 • 19:01

image de l'article Apple TV : un show de 3 000 drones pour Monarch : Legacy of Monsters, et c’est un record !

Apple TV : un show de 3 000 drones pour Monarch : Legacy of Monsters, et c’est un record !

23 Feb. 2026 • 18:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site