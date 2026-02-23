Nouvelle série Evangelion : le studio Khara relance la saga culte avec Yoko Taro (NieR) aux commandes

À l’occasion du 30e anniversaire de Neon Genesis Evangelion, une nouvelle série animée vient d’être officialisée au Japon. Produite par le prestigieux Studio Khara en collaboration avec CloverWorks, cette itération marque un tournant majeur pour la franchise sachant qu’Hideaki Anno ne sera pas en charge de l’écriture.
Pour lui succéder, les producteurs ont fait appel à Yoko Taro, le fantasque créateur de la saga vidéoludique NieR, ce dernier étant réputé pour sa narration complexe et ses univers aux ramifications multiples. Toujours affublé en public d’un imposant masque lunaire, Yoko Taro devrait apporter du sang neuf à la franchise Evangelion
La réalisation de la série sera assurée par Kazuya Tsurumaki, vétéran d’Evangelion et réalisateur des films Rebuild of Evangelion. La bande originale sera signée Keiichi Okabe, compositeur emblématique de NieR, ce qui garantit (presque) une BO de grande qualité.
New « Neon Genesis Evangelion » ANIME SERIES NEW TRAILER
Written by Yoko Taro
Directors: Kazuya Tsurumaki & Toko Yatabe
Music: Keiichi Okabe
Animation Production: CloverWorks x Khara pic.twitter.com/jnJZ12XSRb
— Captain Melvin Seahorse⚘️ (@sshiroux19) February 23, 2026
Pour l’instant, aucun détail précis n’a été communiqué concernant l’intrigue. Remake, suite directe ou spin-off alternatif, toutes les hypothèses restent ouvertes. Une première bande-annonce a été dévoilée, sans révéler d’éléments narratifs concrets.
Le choix de Yoko Taro laisse présager une approche particulièrement audacieuse de la saga Evangelion. L’univers de NieR, issu à l’origine d’un embranchement scénaristique du jeu Drakengard, s’illustre en effet par son récit complexe aux ramifications inattendues et aux thèmes métaphysiques, de quoi profondément renouveler une saga déjà culte.
En associant l’héritage d’Evangelion à une plume réputée pour sa créativité radicale, le studio Khara semble donc vouloir insuffler une nouvelle dynamique à l’une des franchises les plus influentes de l’animation japonaise. Vivement les prochains détails !
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Le tribunal judiciaire de Paris a condamné Proton VPN à bloquer 31 sites de streaming dans deux ordonnances, rejetant...
À quelques jours du MWC 2026 de Barcelone, Honor multiplie les teasers et promet une conférence riche en annonces. La marque chinoise...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Jean-Baptiste Kempf, co-créateur de VLC et président de VideoLAN, menace de quitter la France après que le ministère de la...
23 Feb. 2026 • 19:41
23 Feb. 2026 • 19:13
23 Feb. 2026 • 19:01