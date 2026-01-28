Evangelion en VR : le jeu officiel toujours en approche avec une démo pour les 30 ans de l’anime

Bonne nouvelle pour les fans de mechas et de réalité virtuelle : le jeu VR inspiré de Neon Genesis Evangelion est toujours en développement. Le studio indépendant sud-coréen Pixelity vient de lever le voile sur un premier visuel officiel, confirmant que le projet, annoncé début 2025, n’a pas été abandonné malgré une vague récente d’annulations dans l’industrie du jeu vidéo immersif.
Intitulé EVANGELION: Δ CROSS REFLECTIONS, le jeu proposera une adaptation en trois chapitres couvrant l’intégralité des 26 épisodes de la série culte diffusée dans les années 1990. Pixelity promet une expérience narrative immersive fidèle à l’univers original, mêlant introspection psychologique, science-fiction et affrontements spectaculaires contre les mystérieux Anges.
📢 25 days until « EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION »!
We’re excited to share a first look at our game currently in development!#EVANGELIONXR#CrossReflections#エヴァンゲリオン#エヴァフェス#エヴァ30 pic.twitter.com/nFipa5gpkJ
— EvangelionXR_GL (@EvangelionXR_GL) January 27, 2026
Le premier aperçu visuel partagé par le studio suggère une approche plus posée et contemplative que les débuts chaotiques de Shinji Ikari dans l’anime, pas de quoi réfréner l’excitation des fans.
Si aucune date de sortie officielle ni plateforme cible n’ont encore été annoncées, une démo jouable sera toute de même proposée dès le mois prochain lors de l’événement célébrant les 30 ans de la franchise au Japon. Les visiteurs présents à Tokyo entre le 21 et le 23 février pourront découvrir en avant-première cette adaptation très attendue.
Dans un contexte où plusieurs projets VR majeurs ont récemment été annulés, la confirmation de Cross Reflections apparaît comme un signal encourageant pour les amateurs d’expériences VR basées sur des licences emblématiques. Avec cette nouvelle adaptation, Evangelion pourrait même trouver un nouveau souffle à travers la réalité virtuelle, offrant aux fans une manière inédite de revivre l’un des univers les plus marquants de l’animation japonaise.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Une erreur de Google a permis d’avoir un premier aperçu concret de ce à quoi ressemblera Android sur ordinateur. C’est un...
Amazon a annoncé l’arrêt définitif d’Amazon One, son système d’identification permettant de payer avec la...
Snap rationalise ses activités : l’entreprise américaine vient d’annoncer la création de Specs Inc., une filiale...
Sony présente la liste des jeux offerts en février 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a quatre titres cette fois-ci, là où...
ByteDance a choisi de sortir le carnet de chèques in extremis pour éviter une confrontation judiciaire aux États-Unis en rapport avec...
28 Jan. 2026 • 20:41
28 Jan. 2026 • 19:46
28 Jan. 2026 • 19:00
28 Jan. 2026 • 17:38