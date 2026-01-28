TENDANCES
Jeux vidéo

Evangelion en VR : le jeu officiel toujours en approche avec une démo pour les 30 ans de l’anime

28 Jan. 2026 • 17:53
Bonne nouvelle pour les fans de mechas et de réalité virtuelle : le jeu VR inspiré de Neon Genesis Evangelion est toujours en développement. Le studio indépendant sud-coréen Pixelity vient de lever le voile sur un premier visuel officiel, confirmant que le projet, annoncé début 2025, n’a pas été abandonné malgré une vague récente d’annulations dans l’industrie du jeu vidéo immersif.

Un projet ambitieux pour revisiter un monument de l’animation japonaise

Intitulé EVANGELION: Δ CROSS REFLECTIONS, le jeu proposera une adaptation en trois chapitres couvrant l’intégralité des 26 épisodes de la série culte diffusée dans les années 1990. Pixelity promet une expérience narrative immersive fidèle à l’univers original, mêlant introspection psychologique, science-fiction et affrontements spectaculaires contre les mystérieux Anges.

Le premier aperçu visuel partagé par le studio suggère une approche plus posée et contemplative que les débuts chaotiques de Shinji Ikari dans l’anime, pas de quoi réfréner l’excitation des fans.

Une première prise en main prévue lors d’un événement anniversaire

Si aucune date de sortie officielle ni plateforme cible n’ont encore été annoncées, une démo jouable sera toute de même proposée dès le mois prochain lors de l’événement célébrant les 30 ans de la franchise au Japon. Les visiteurs présents à Tokyo entre le 21 et le 23 février pourront découvrir en avant-première cette adaptation très attendue.

Dans un contexte où plusieurs projets VR majeurs ont récemment été annulés, la confirmation de Cross Reflections apparaît comme un signal encourageant pour les amateurs d’expériences VR basées sur des licences emblématiques. Avec cette nouvelle adaptation, Evangelion pourrait même trouver un nouveau souffle à travers la réalité virtuelle, offrant aux fans une manière inédite de revivre l’un des univers les plus marquants de l’animation japonaise.

