Culture Geek

Star Wars : la véritable tête de C-3PO mise à prix… dans une vente aux enchères

25 Fév. 2026 • 15:33
Les objets cultes de la saga Star Wars continuent d’enflammer le marché des collectionneurs. Au mois de mars prochain, la maison Propstore mettra en vente un artefact exceptionnel, soit la tête animée de C-3PO utilisée dans le film L’Empire contre-attaque (1980). Selon l’estimation officielle, cette pièce pourrait atteindre entre 350 000 et 700 000 dollars.

C 3PO

Propstore précise qu’il s’agit du seul exemplaire connu de la tête du droïde protocolaire issu du deuxième film à apparaître sur le marché des collectionneurs. Dotée d’un système lumineux fonctionnel, cette tête incarne l’un des personnages les plus emblématiques de la saga imaginée par George Lucas.

Un marché florissant pour les reliques Star Wars

Sabres laser et objets mythiques également en vente

La vente ne se limite pas au célèbre robot humanoïde. Parmi les lots phares figure également la poignée du sabre laser héroïque vue dans Le Réveil de la Force (2015). Cette arme mythique, manipulée par Rey puis Finn face à Kylo Ren, est estimée entre 50 000 et 100 000 dollars.

Sabre Laser Propstore

Ces montants restent cependant inférieurs à certains records récents : en 2025, un sabre laser associé à Dark Vador s’était envolé à près de 4 millions de dollars lors d’une précédente vente.

Exposition publique et enchères en mars

Les collectionneurs basés en Californie du Sud pourront découvrir ces pièces lors d’une exposition organisée le 11 mars au Maybourne Hotel de Beverly Hills. Les enchères officielles débuteront le 25 mars, avec un catalogue comprenant également d’autres accessoires emblématiques du cinéma.

Plus de quarante-cinq ans après sa sortie, L’Empire contre-attaque continue donc de faire vibrer les passionnés, preuve que la Force opère toujours sur le marché des souvenirs hollywoodiens.

 

