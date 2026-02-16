Netflix annule Terminator Zero : l’anime de science-fiction stoppé après une seule saison

C’est désormais officiel : Terminator Zero n’aura pas droit à une deuxième saison sur Netflix. L’information a été confirmée par son showrunner, Mattson Tomlin, qui a répondu à un fan sur les réseaux sociaux. Malgré un accueil critique globalement positif, la plateforme a donc choisi de ne pas poursuivre l’aventure.
« Au final, pas assez de personnes l’ont regardée », a expliqué Mattson Tomlin, évoquant des audiences insuffisantes pour justifier un renouvellement. Diffusée en août 2024, la première saison explorait les événements liés au Judgment Day, fixé au 29 août 1997 dans Terminator 2, avant de plonger dans un futur marqué par la guerre entre humains et machines en 2022.
Le créateur avait pourtant imaginé un arc narratif plus large. « J’aurais adoré développer la Future War prévue pour les saisons 2 et 3, mais je suis aussi satisfait du caractère autonome de cette saison », a confié le showrunner. Ce dernier a également salué les équipes marketing et les centaines de collaborateurs ayant contribué à la production.
Selon Tomlin, l’un des défis majeurs résidait dans le positionnement du projet : « Le public des anime est généralement plus jeune, celui de Terminator plus âgé. Terminator Zero leur demandait de se rejoindre au milieu, et cela n’a pas suffi pour que l’entreprise poursuive l’investissement ».
Avec cette annulation, Netflix referme un chapitre inédit de la franchise culte. Reste à savoir si l’univers Terminator reviendra sous une autre forme, à l’heure où les plateformes réévaluent en permanence leurs stratégies de contenus.
