TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Netflix annule Terminator Zero : l’anime de science-fiction stoppé après une seule saison
Culture Geek

Netflix annule Terminator Zero : l’anime de science-fiction stoppé après une seule saison

2 min.
16 Fév. 2026 • 9:45
0

C’est désormais officiel : Terminator Zero n’aura pas droit à une deuxième saison sur Netflix. L’information a été confirmée par son showrunner, Mattson Tomlin, qui a répondu à un fan sur les réseaux sociaux. Malgré un accueil critique globalement positif, la plateforme a donc choisi de ne pas poursuivre l’aventure.

« Au final, pas assez de personnes l’ont regardée », a expliqué Mattson Tomlin, évoquant des audiences insuffisantes pour justifier un renouvellement. Diffusée en août 2024, la première saison explorait les événements liés au Judgment Day, fixé au 29 août 1997 dans Terminator 2, avant de plonger dans un futur marqué par la guerre entre humains et machines en 2022.

Des projets pour les saisons 2 et 3 abandonnés

Le créateur avait pourtant imaginé un arc narratif plus large. « J’aurais adoré développer la Future War prévue pour les saisons 2 et 3, mais je suis aussi satisfait du caractère autonome de cette saison », a confié le showrunner. Ce dernier a également salué les équipes marketing et les centaines de collaborateurs ayant contribué à la production.

Terminator Zero

Un décalage entre deux publics

Selon Tomlin, l’un des défis majeurs résidait dans le positionnement du projet : « Le public des anime est généralement plus jeune, celui de Terminator plus âgé. Terminator Zero leur demandait de se rejoindre au milieu, et cela n’a pas suffi pour que l’entreprise poursuive l’investissement ».

Avec cette annulation, Netflix referme un chapitre inédit de la franchise culte. Reste à savoir si l’univers Terminator reviendra sous une autre forme, à l’heure où les plateformes réévaluent en permanence leurs stratégies de contenus.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Stranger Things Anime Geekeries

Stranger Things: Tales from ’85 : Netflix annonce un spin-off animé de la célèbre franchise (+ teaser)

Splinter Cell Netflix 1 Geekeries

Splinter Cell: Deathwatch : la série animée de Netflix a une date de sortie

JoJos-Bizarre-Adventure Geekeries

JoJo’s Bizarre Adventure : l’adaptation animée de Steel Ball Run annoncée sur Netflix

Clash-Royale Geekeries

Netflix prépare une série animée basée sur les célèbres jeux mobiles Clash Royale et Clash of Clans

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

PS5 Pro PlayStation 5 et Manette DualSense

PS6 : Sony envisage une sortie reportée à 2028 ou 2029

16 Fév. 2026 • 17:33
0 Jeux vidéo

Sony étudie un report du lancement de la PlayStation 6 à 2028 ou 2029 en réponse aux pénuries de RAM provoquées par...

ICE

Reddit, Meta et Google auraient volontairement transmis des données d’utilisateurs critiques à l’ICE

16 Fév. 2026 • 16:30
0 Internet

Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) aurait intensifié ces derniers mois l’envoi...

Seedance 2.0 Bratt Pitt Tom Cruise Generateur Video IA

Seedance 2.0 et vidéos IA réalistes : ByteDance promet des garde-fous après les critiques

16 Fév. 2026 • 15:54
0 Internet

ByteDance s’engage à renforcer les protections de Seedance 2.0, son générateur de vidéo par intelligence artificielle,...

Warner Bros Discovery Logo

Warner Bros prêt à renégocier son rachat avec Paramount, malgré son accord avec Netflix

16 Fév. 2026 • 14:10
0 Business

Le conseil d’administration de Warner Bros examine si Paramount Skydance pourrait finalement offrir un deal supérieur à l’offre...

Hideki Sato

Hideki Sato, architecte des consoles SEGA, s’est éteint à l’âge de 77 ans

16 Fév. 2026 • 12:40
0 Jeux vidéo

Hideki Sato, personnalité emblématique de SEGA, est décédé le 13 février 2026 à l’âge de 77...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple, Google et d’autres perdent leur bataille pour faciliter l’invalidation de brevets

Apple, Google et d’autres perdent leur bataille pour faciliter l’invalidation de brevets

16 Feb. 2026 • 16:35

image de l'article Apple annonce un événement pour le 4 mars : nouveaux produits en approche

Apple annonce un événement pour le 4 mars : nouveaux produits en approche

16 Feb. 2026 • 15:27

image de l'article MacBook : Apple préparerait un écran OLED avec filtre de confidentialité intégré

MacBook : Apple préparerait un écran OLED avec filtre de confidentialité intégré

16 Feb. 2026 • 12:50

image de l'article Crise de la RAM 2026 : Apple est prêt à payer deux fois plus cher la NAND pour sécuriser ses iPhone

Crise de la RAM 2026 : Apple est prêt à payer deux fois plus cher la NAND pour sécuriser ses iPhone

16 Feb. 2026 • 11:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site