Stranger Things: Tales from ’85 : Netflix annonce un spin-off animé de la célèbre franchise (+ teaser)

Alors que la saison 5 de Stranger Things approche de son dénouement, Netflix lève le voile sur le premier spin-off animé de la saga : Stranger Things: Tales From ’85. La célèbre franchise passe donc pour la première fois du live-action à l’animé, et si l’on en croit les premières images, avec un style graphique s’inspirant en partie des films d’animation du Spiderverse… et bien sûr des animes des années 80.

Un retour dans le temps à Hawkins en 1985

Développée par Flying Bark Productions sous la direction du showrunner Eric Robles, la série situe son action entre les saisons 2 et 3 de la série originale. Elle réunit à nouveau la bande d’Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas et Max, de nouveau confrontés à un danger surnaturel dans l’hiver glacial de 1985. Les créateurs de la franchise, Matt et Ross Duffer, reprennent leur rôle de producteurs exécutifs sur la série.

Un style visuel hommage aux cartoons des années 80

Dévoilé lors du festival d’animation d’Annecy, Tales From ’85 affiche une esthétique qui semble s’inspirer des dessins animés cultes des années 80 tels que The Real Ghostbusters ou bien encore Beetlejuice. La technique hybride mêlant 3D CG donne à la série une identité visuelle rétro, tout en conservant bien sûr les codes propres à la série Stranger Things. On note aussi que le casting voix est différent, ce qui est logique sachant que les personnages de l’animé sont très jeunes alors que les acteurs d’origine sont passés à l’âge adulte.

Avec ce projet, Netflix augmente un peu plus la longévité de la franchise (les mauvaises langues diront qu’ils tirent un peu peu sur la corde),alors même que la 5ème et dernière saison arrive à son terme. Sans doute un « bon coup » au plan marketing, en espérant que la qualité du scénario et de l’animation soit au rendez-vous (concernant l’animation on est pas trop inquiet). Stranger Things: Tales from ’85 sera disponible sur Netflix en 2026.