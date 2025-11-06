TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Stranger Things: Tales from ’85 : Netflix annonce un spin-off animé de la célèbre franchise (+ teaser)
Geekeries et Insolite

Stranger Things: Tales from ’85 : Netflix annonce un spin-off animé de la célèbre franchise (+ teaser)

6 Nov. 2025 • 18:30
0

Alors que la saison 5 de Stranger Things approche de son dénouement, Netflix lève le voile sur le premier spin-off animé de la saga : Stranger Things: Tales From ’85. La célèbre franchise passe donc pour la première fois du live-action à l’animé, et si l’on en croit les premières images, avec un style graphique s’inspirant en partie des films d’animation du Spiderverse… et bien sûr des animes des années 80.

Un retour dans le temps à Hawkins en 1985

Développée par Flying Bark Productions sous la direction du showrunner Eric Robles, la série situe son action entre les saisons 2 et 3 de la série originale. Elle réunit à nouveau la bande d’Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas et Max, de nouveau confrontés à un danger surnaturel dans l’hiver glacial de 1985. Les créateurs de la franchise, Matt et Ross Duffer, reprennent leur rôle de producteurs exécutifs sur la série.

Un style visuel hommage aux cartoons des années 80

Dévoilé lors du festival d’animation d’Annecy, Tales From ’85 affiche une esthétique qui semble s’inspirer des dessins animés cultes des années 80 tels que The Real Ghostbusters ou bien encore Beetlejuice. La technique hybride mêlant 3D CG donne à la série une identité visuelle rétro, tout en conservant bien sûr les codes propres à la série Stranger Things. On note aussi que le casting voix est différent, ce qui est logique sachant que les personnages de l’animé sont très jeunes alors que les acteurs d’origine sont passés à l’âge adulte.

Avec ce projet, Netflix augmente un peu plus la longévité de la franchise (les mauvaises langues diront qu’ils tirent un peu peu sur la corde),alors même que la 5ème et dernière saison arrive à son terme. Sans doute un « bon coup » au plan marketing, en espérant que la qualité du scénario et de l’animation soit au rendez-vous (concernant l’animation on est pas trop inquiet). Stranger Things: Tales from ’85 sera disponible sur Netflix en 2026.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Stranger Things Saison 4 Geekeries

Stranger Things saison 5 : Netflix dévoile la date de sortie, avec une arrivée nocturne

Stranger Things Saison 5 Will Vecna Geekeries

Stranger Things saison 5 : la nouvelle bande-annonce confirme le chaos

Stranger Things Saison 4 Geekeries

Stranger Things saison 5 : voici la bande-annonce pour conclure la série

Assassin Creed 2 Ezio Geekeries

La série Assassin’s Creed de Netflix progresse enfin, 5 ans après son annonce

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Huawei Mate 70 Air

Huawei Mate 70 Air officialisé : un concurrent de l’iPhone Air avec une grosse batterie

6 Nov. 2025 • 18:00
0 Mobiles / Tablettes

Huawei a officiellement levé le voile sur le Mate 70 Air, un smartphone au format XXL qui se distingue par sa finesse de 6,6 mm sans sacrifier les...

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour octobre 2025

6 Nov. 2025 • 16:50
0 Mobiles / Tablettes

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en ligne les données en ce qui concerne le déploiement de la 4G et de la 5G par...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 6 novembre

6 Nov. 2025 • 16:46
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

EP 40 Riddim Sampler

Teenage Engineering dévoile un nouveau sampler orienté vers la musique reggae et le dancehall

6 Nov. 2025 • 15:15
0 Matériel

Le suédois Teenage Engineering, à qui l’on doit le formidable design de la petite console PlayDate, lance aujourd’hui le nouveau...

Nintendo Switch 2 et Joy-Con

Nintendo annonce se focaliser sur la Switch 2, mettant de côté de la Switch 1

6 Nov. 2025 • 14:10
0 Jeux vidéo

Après avoir dévoilé ses derniers résultats financiers, Nintendo confirme un succès pour la Switch 2 et annonce un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone : TSMC informe Apple d’une hausse de prix pour ses puces

iPhone : TSMC informe Apple d’une hausse de prix pour ses puces

6 Nov. 2025 • 18:38

image de l'article Singles’ Day : licence à vie MS Office pour Mac à 49,99€

Singles’ Day : licence à vie MS Office pour Mac à 49,99€

6 Nov. 2025 • 18:29

image de l'article Surprise ! Le nouveau logo animé d’Apple TV n’a pas été réalisé 3D ou VFX… mais avec du verre

Surprise ! Le nouveau logo animé d’Apple TV n’a pas été réalisé 3D ou VFX… mais avec du verre

6 Nov. 2025 • 18:28

image de l'article iOS 26.2 propose les paroles d’Apple Music hors ligne

iOS 26.2 propose les paroles d’Apple Music hors ligne

6 Nov. 2025 • 17:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site