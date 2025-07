La série Assassin’s Creed de Netflix progresse enfin, 5 ans après son annonce

Après cinq années de silence, Netflix relance enfin son projet de série live-action basée sur Assassin’s Creed. La plateforme de streaming vient d’annoncer le feu vert officiel pour cette adaptation, développée en partenariat avec Ubisoft.

Netflix a confié les rênes du projet à Roberto Patino (Westworld, Sons of Anarchy) et David Wiener (Halo, Brave New World), qui assureront conjointement les fonctions de showrunners et de producteurs exécutifs. Du côté d’Ubisoft, Gérard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill et Matt O’Toole rejoignent l’équipe en tant que producteurs exécutifs.

Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la stratégie d’adaptation de Netflix, particulièrement sur le segment des franchises de jeux vidéo. L’annonce initiale du projet remonte à 2020, mais le long silence qui avait suivi avait fait craindre un abandon pur et simple du développement.

Un récit centré sur les conflits historiques

La série explorera la guerre secrète entre deux factions obscures : l’une déterminée à façonner l’avenir de l’humanité par le contrôle et la manipulation, tandis que l’autre lutte pour préserver le libre arbitre. Cette approche respecte fidèlement l’ADN de la franchise vidéoludique, connue pour ses intrigues mêlant histoire et fiction.

Le programme racontera les histoires de personnages multiples vivant et influençant des moments cruciaux de l’histoire humaine. Cette structure narrative permettra d’explorer différentes époques historiques, caractéristique emblématique des jeux Assassin’s Creed.

David Wiener et Roberto Patino ont exprimé leur enthousiasme face aux possibilités offertes par cette licence. Ils souhaitent utiliser la série pour explorer ce que l’humanité perd en tant qu’espèce lorsque ses connexions émotionnelles se brisent.

« Sous l’ampleur, le spectacle, le parkour et les sensations fortes se trouve une base pour le type d’histoire humaine le plus essentiel — sur des gens qui cherchent un but, qui luttent avec des questions d’identité, de destin et de foi », ont déclaré les deux créateurs. « Il s’agit de pouvoir, de violence, de sexe, d’avidité et de vengeance. Mais plus que tout, c’est une série sur la valeur de la connexion humaine, à travers les cultures, à travers le temps ».

Un défi de taille pour les adaptations live-action

Netflix a démontré sa capacité à réussir des adaptations animées de jeux vidéo avec des succès comme Castlevania, Arcane ou Cyberpunk : Edgerunners. Néanmoins, le bilan s’avère plus mitigé concernant les productions live-action, entre la série The Witcher qui s’achève bientôt et l’éphémère adaptation de Resident Evil.

Le délai de cinq ans entre l’annonce initiale et le feu vert pour la production n’est pas nécessairement négatif. Cette période a pu permettre aux équipes de peaufiner le concept et d’élaborer une approche cohérente pour cette adaptation complexe.

L’univers d’Assassin’s Creed présente des défis particuliers pour une adaptation télévisuelle, notamment la nécessité de concilier action spectaculaire, profondeur narrative et respect de l’histoire. La réussite du projet dépendra largement de la capacité des créateurs à équilibrer ces différents éléments tout en préservant l’essence de la franchise originale.

Netflix n’a pas encore communiqué une date de sortie pour cette série Assassin’s Creed.