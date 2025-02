The Forgotten Realms : Netflix produit une série live-action dans l’univers de Donjons & Dragons

Netflix fait une incursion dans le genre heroic fantasy avec l’annonce de la préproduction de The Forgotten Realms, une série en live-action basée sur la franchise Donjonss & Dragons. Produite par Shawn Levy (Stranger Things, Deadpool & Wolverine) et le showrunner Drew Crevello (WeCrashed), la série disposera aussi du soutien financier d’Hasbro Entertainment. Se déroulant dans l’univers emblématique de Forgotten Realms, un lore central de Donjons & Dragons depuis 1987, la série donnera vie à certains des personnages et aventures les plus populaires de la franchise. Le showrunner Crevello a déjà écrit le pilote, tandis que Levy et Dan Levine seront producteurs exécutifs via leur boite de de production 21 Laps. Le site Deadline nous apprend aussi que le projet a été en développement pendant des années, et qu’il était initialement prévu pour Paramount+ avant de basculer sur Netflix suite à des changements au sein de l’ancienne filiale de Hasbro, eOne.

Le lore Forgotten Realms est adapté à toutes les sauces, ici pour le célèbre jeu de cartes Magic

The Forgotten Realms aurait été retravaillé pour s’éloigner des précédents projets Donjons & Dragons chez Paramount et du film Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs datant de 2023 (et finalement de très bonne facture). Après de longues négociations, la série fantastique est donc désormais en cours de développement. Pour information, la franchise Donjons & Dragons s’étend sur près de cinq décennies et a captivé des centaines de millions de personnes au travers de romans, de bandes dessinées, de jeux vidéo ou de société, et bien sûr de films (pas toujours avec brio). Netflix saura t-il correctement exploiter l’un des plus anciens filon d’or de la culture geek ?