Netflix annule la série Sandman suite aux allégations ciblant Neil Gaiman

Netflix a fini par rompre sous la pression. Après avoir longtemps fait le dos rond suite aux accusations de harcèlement sexuel visant l’écrivain et créateur Neil Gaiman, la plateforme de streaming a préféré annuler la saison 3 de la pourtant populaire série Sandman.

« La série Sandman a toujours été exclusivement centrée sur l’histoire de Dream, et en 2022, lorsque nous avons examiné le matériel restant sur Dream dans les comics, nous savions que nous n’avions assez d’histoire que pour une saison de plus », a déclaré le showrunner Allan Heinberg dans un communiqué . « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Netflix d’avoir réuni toute l’équipe et de nous avoir donné le temps et les ressources pour réaliser une adaptation fidèle, d’une manière que nous espérons surprendre et ravir les lecteurs fidèles des comics ainsi que les fans de notre série. »

La décision d’annuler la série n’apparait pas vraiment comme une surprise : Netflix ne communiquait plus sur Sandman depuis déjà plusieurs mois. La saison 2, déjà tournée en grande partie, sortira bien en revanche sur Netflix dans le courant de l’année.