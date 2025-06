The Sandman : premier trailer pour la seconde et ultime saison de la série Netflix

Netflix s’apprête à conclure son adaptation live-action de The Sandman avec seulement une deuxième et dernière saison, et malgré l’immense richesse du matériau original. Oui mais voilà, la série aurait pu (et dû) durer quelques saisons supplémentaires si Neil Gaiman (qui est aussi l’auteur du Comics original) n’avait pas été impliqué dans un scandale de conduite sexuelle « inappropriée ». Le premier trailer de cette ultime saison montre toutefois que la plateforme compte intégrer un maximum d’éléments tirés du Comics tout en faisant le lien avec la première saison. Dream se lance dans une quête périlleuse pour libérer Nada des enfers, malgré la menace constante de Lucifer, et les autres membres des Endless — Death, Destiny, Destruction, Despair, Desire et Delirium — semblent prêts à l’aider dans ce défi aux conséquences cosmiques.



La seconde saison s’annonce donc particulièrement dense, puisque plusieurs arcs narratifs majeurs des comics seront abordés, comme Tales in the Sand, A Midsummer Night’s Dream et The Song of Orpheus. Histoire d’alléger ce menu « chargé », Netflix a opté pour une diffusion échelonnée en trois volumes : les six premiers épisodes sortiront le 3 juillet, suivis du Volume 2 le 24 juillet, et de l’épisode final le 31 juillet. Cette stratégie de diffusion pourrait permettre aux fans de mieux « digérer » ce final ambitieux et condensé d’une adaptation qui, malgré les circonstances, cherche visiblement à rendre un hommage à la hauteur de l’univers complexe de Gaiman.