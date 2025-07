Stranger Things saison 5 : voici la bande-annonce pour conclure la série

Netflix a mis en ligne la bande-annonce pour la saison 5 de sa série à succès Stranger Things. Celle-ci sera notable, puisqu’il s’agira de la dernière.

Le synopsis officiel de Netflix est le suivant :

Hawkins est marquée par l’ouverture des failles et nos héros sont unis par un seul objectif : trouver et tuer Vecna. Mais celui-ci a disparu et personne ne sait où il se trouve ni quels sont ses plans. Pour compliquer leur mission, le gouvernement a placé la ville sous quarantaine militaire et a intensifié sa traque de Onze (Eleven), la forçant à se cacher à nouveau. À l’approche de l’anniversaire de la disparition de Will, une peur familière et oppressante s’installe. La bataille finale approche, et avec elle, une obscurité plus puissante et plus mortelle que tout ce qu’ils ont affronté auparavant. Pour mettre fin à ce cauchemar, ils auront besoin de tout le monde, de tout le groupe, uni une dernière fois.