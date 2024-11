Stranger Things VR arrive sur PSVR2 le 5 décembre

Stranger Things VR, initialement lancé en exclusivité sur le Meta Quest, sera disponible sur le PlayStation VR2 de Sony à partir du 5 décembre pour 25 dollars/euros, avec une réduction de 20 % pour les membres PS Plus. L’annonce a coïncidé avec le « Stranger Things Day », un événement organisé par les fans au cours duquel Netflix a également confirmé que la cinquième et dernière saison de la série serait diffusée en 2025. En plus de la date de sortie, Netflix a publié une nouvelle bande-annonce révélant les titres de tous les épisodes de la saison à venir.

Dans Stranger Things VR, les joueurs incarnent le méchant de la saison 4, Vecna, et font régner la terreur sur les habitants d’Hawkins. Bien que les critiques aient été mitigées, le jeu devrait attirer des fans de la série populaire désireux d’explorer son lore en réalité virtuelle. Même si le gameplay n’a pas impressionné tout le monde, l’expérience immersive et la bande son emblématique devraient fournir sa dose de satisfaction aux fans les plus hardcore de la franchise. Pour célébrer la journée Stranger Things, l’équipe de création de la série a également partagé des photos des coulisses, des images prises sur le plateau par les acteurs eux-mêmes.