Stranger Things saison 5 : Netflix dévoile la date de sortie et les titres des épisodes

Ça se précise un peu pour la saison 5 de Stranger Things, avec Netflix annonçant aujourd’hui une sortie pour 2025. Le service de streaming dévoile également le nom des huit épisodes.

Voici les titres des épisodes de la saison 5 de Stranger Things :

« À l’automne 1987, une dernière aventure commence », indique Netflix dans sa vidéo de teasing. Il n’y a pas d’autres informations. Nous avons toutefois le droit à quatre photos.

