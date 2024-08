Stranger Things, de la série culte aux planches de Broadway

Série culte (surtout pour ses deux premières saisons) s’il en est, Stranger Things passe du petit écran aux planches de théâtre. La pièce Stranger Things: The First Shadow, produite par les frères Duffer (les créateurs de la série originale) et scénarisée par Kate Trefry, a déjà fait un tabac l’an dernier dans le West End de Londres. Après un énorme succès public, des avis critiques plus mitigés et deux Olivier Awards (meilleure nouvelle production et meilleur décor), la pièce se déplacera au mois de mars au mythique Marquis Theatre de Broadway ! Les billets seront en prévente à partir du 13 septembre et disponibles à la vente le 17 septembre.

Situant son action à Hawkins, Indiana, en 1959, la pièce suit un jeune Jim Hopper, Joyce Maldonado et la sœur de Bob Newby face à l’arrivée d’Henry Creel. Le cadre de la pièce est donc très différent de celui de la série, qui plantait son intrigue en plein coeur des années 80 (l’effet nostalgie n’est d’ailleurs pas pour rien dans le succès de la série). Pour rappel, la saison 5 de Stranger Things sera diffusée sur Netflix en 2025.