Stranger Things saison 5 : Netflix dévoile la date de sortie, avec une arrivée nocturne

Netflix a profité de son événement Tudum pour annoncer la date de sortie pour la saison 5 de Stranger Things en streaming. Ce sera en trois parties, avec une arrivée à la toute fin de l’année 2025… et même au début de 2026.

Le calendrier de sortie pour la fin de Stranger Things

Voici les dates de sortie annoncées par Netflix pour la saison 5 de Stranger Things :

Volume 1 (quatre épisodes) : 26 novembre

Volume 2 (trois épisodes) : 25 décembre pour Noël

Volume final (un épisode) : 31 décembre avant le passage à 2026

Mais il y a un mais : le service de streaming fait savoir que la diffusion aura lieu à 17 heures sur la côte ouest des États-Unis. Cela se traduit par une arrivée à 2 heures du matin en France. En effet, il y a neuf heures de décalage. Ainsi, les dates et heures de sortie pour la France seront :

Volume 1 (quatre épisodes) : 27 novembre 2025 à 2 heures du matin

Volume 2 (trois épisodes) : 26 décembre 2025 à 2 heures du matin

Volume final (un épisode) : 1er janvier 2026 à 2 heures du matin

Il est certain que ce créneau horaire ne va pas vraiment arranger les Français ou les Européens de manière plus générale. Mais on commence à s’y habituer maintenant. Plusieurs plateformes, comme Disney+ et Max, proposent leurs nouveautés dans la nuit parce qu’elles arrivent en fin d’après-midi/début de soirée aux États-Unis.

Pour rappel, la saison 5 de Stranger Things sera la dernière. Les titres des épisodes ont été partagés il y a quelques mois par Netflix :