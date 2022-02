Stranger Things saison 4 : la date de sortie annoncée (et la saison 5 sera la dernière)

La saison 4 de Stranger Things sur Netflix a maintenant une date de sortie… voire deux en réalité. En effet, la plateforme va découper la saison en deux parties. Le volume 1 sera disponible le 27 mai et le volume 2 arrivera le 1er juillet.

Une date de sortie pour la saison 4 de Stranger Things

Ce choix n’est pas courant pour Netflix (cela a eu lieu avec La Casa de Papel), la plateforme a l’habitude de sortir tous les épisodes d’un coup pour une saison. Mais Stranger Things est l’une des séries les plus populaires de la plateforme, cette dernière fait donc le nécessaire pour que les fans restent abonnés afin de voir tous les épisodes.

Cette date de sortie pour la saison 4 de Stranger Things était attendue. Il faut dire que les fans ont attendu longtemps : cela fait trois ans maintenant que la saison 3 est sortie. Le délai est plus qu’important, sachant que les séries proposent généralement une nouvelle saison tous les ans ou au moins tous les deux ans. Ici, on a passé un cap.

Mais dans le même temps, Matt et Ross Duffer, les créateurs de la série promettent du spectacle. « Avec 9 scénarios, plus de 800 pages, près de 2 ans de tournages, des milliers d’effets visuels et une durée qui dépasse largement celle des saisons précédentes, Stranger Things 4 a été le volet le plus difficile à tourner à ce jour, mais aussi le plus gratifiant », ont écrit les créateurs dans une lettre.

Une saison 5 annoncée, ce sera la dernière

Cette même lettre nous apprend qu’il y aura une saison 5 pour Stranger Things et celle-ci sera la dernière. « Il y a sept ans, nous avons élaboré l’arc narratif complet de Stranger Things. À l’époque, nous avions prévu que l’histoire se déroulerait sur quatre ou cinq saisons. Elle s’est avérée trop vaste pour être racontée en quatre partie, mais comme vous pourrez bientôt le découvrir, le grand final approche », peut-on lire.

Il n’y a pour l’instant pas la moindre information sur la date de sortie de la saison 5 de la série. Faudra-t-il attendre encore trois ans, soit 2025 ? Avant d’avoir la réponse, Matt et Ross Duffer suggèrent que des spin-offs pourraient voir le jour. « Il reste beaucoup d’autres histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things : de nouvelles intrigues, de nouvelles aventures et de nouveaux héros totalement inattendus ».