TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Stranger Things saison 5 : la nouvelle bande-annonce confirme le chaos
Geekeries et Insolite

Stranger Things saison 5 : la nouvelle bande-annonce confirme le chaos

30 Oct. 2025 • 16:16
0

Netflix a dévoilé la bande-annonce finale de Stranger Things saison 5 et elle promet une conclusion épique et sombre pour la série. Sur un air de Who Wants to Live Forever de Queen, le trailer expose les enjeux ultimes pour les habitants de Hawkins, avec le retour d’un Vecna déterminé à envahir le monde réel.

Stranger Things Saison 5 Will Vecna

Ultime saison pour Stranger Things

La bande-annonce confirme que la bataille finale sera totale. Alors que Hawkins est placée en quarantaine par l’armée, des Demogorgons déchirent les lignes de défense des soldats, semant le chaos. La mission de la bande est claire, comme le formule Mike : trouver Vecna et mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes.

Mais leur tâche s’annonce plus que difficile. Plusieurs scènes montrent des personnages en grand danger, comme Lucas protégeant une Max toujours dans le coma dans un ascenseur d’hôpital, alors qu’un monstre féroce fonce sur eux. Pendant ce temps, Onze (Eleven) et Hopper semblent mener leur propre quête dans un Monde à l’envers (Upside Down) plus menaçant que jamais.

Si l’action est omniprésente, l’inquiétude se cristallise autour d’un personnage : Will Byers. On aperçoit Joyce, sa mère, dévorée par l’angoisse, une angoisse qui se justifie dans les derniers instants de la vidéo.

Dans une scène terrifiante, Vecna se tient au milieu d’une base militaire en flammes, jonchée de cadavres de soldats. Il fait léviter vers lui un Will neutralisé et lui murmure d’une voix sinistre : « William, tu vas m’aider… une dernière fois ». Cette révélation place à nouveau Will au centre de la menace, suggérant qu’il sera la clé de l’assaut final de Vecna.

Un final diffusé en trois parties

Pour faire monter la tension jusqu’au bout, Netflix a prévu une diffusion en trois temps pour la saison 5 de Stranger Things :

  • Volume 1 : 27 novembre 2025 à 2 heures du matin
  • Volume 2 : 26 décembre 2025 à 2 heures du matin
  • Dernier épisode : 1er janvier 2026 à 2 heures du matin

Le synopsis officiel de Netflix est le suivant :

Hawkins est marquée par l’ouverture des failles et nos héros sont unis par un seul objectif : trouver et tuer Vecna. Mais celui-ci a disparu et personne ne sait où il se trouve ni quels sont ses plans. Pour compliquer leur mission, le gouvernement a placé la ville sous quarantaine militaire et a intensifié sa traque de Onze (Eleven), la forçant à se cacher à nouveau. À l’approche de l’anniversaire de la disparition de Will, une peur familière et oppressante s’installe. La bataille finale approche, et avec elle, une obscurité plus puissante et plus mortelle que tout ce qu’ils ont affronté auparavant. Pour mettre fin à ce cauchemar, ils auront besoin de tout le monde, de tout le groupe, uni une dernière fois.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Stranger Things Saison 4 Geekeries

Stranger Things saison 5 : voici la bande-annonce pour conclure la série

Stranger Things Saison 4 Geekeries

Stranger Things saison 5 : Netflix dévoile la date de sortie, avec une arrivée nocturne

One Piece Saison 2 Inaki Godoy Monkey D Luffy Geekeries

One Piece saison 2 : Netflix dévoile la bande-annonce et confirme la saison 3

Andor Saison 2 Affiche Geekeries

Andor saison 2 (Star Wars) : la nouvelle bande-annonce en montre un peu plus

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Routine

ROUTINE : le jeu d’horreur spatial a enfin une date de sortie… 13 ans après son annonce initiale ! (trailer)

30 Oct. 2025 • 19:54
0 Jeux vidéo

Après plus d’une décennie d’un développement particulièrement tumultueux, le jeu d’horreur et de...

USA Chine

La tech exulte : la Chine et les États-Unis font une pause d’un an pour les droits de douane réciproques

30 Oct. 2025 • 18:45
0 Hors-Sujet

Lors d’une rencontre bilatérale à Busan en Corée du Sud, le président Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 30 octobre

30 Oct. 2025 • 18:27
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Samsung Internet Navigateur

Après Android, le navigateur Samsung Internet débarque sur les PC Windows

30 Oct. 2025 • 18:17
0 Logiciels

Samsung a annoncé le lancement en version bêta de son navigateur Samsung Internet sur les PC Windows. Cette initiative, qui arrive...

Long March 10

La Chine est bien partie pour gagner la course vers la Lune

30 Oct. 2025 • 17:58
0 Science

L’agence spatiale chinoise vient de confirmer son ambition de poser un humain sur la Lune d’ici la fin de la décennie. Cette annonce...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Android fait mieux que l’iPhone contre les appels et SMS frauduleux

Android fait mieux que l’iPhone contre les appels et SMS frauduleux

30 Oct. 2025 • 19:37

image de l'article L’Apple TV HD a 10 ans : le boitier qui a tout changé (jeux, apps, tvOS, etc.)

L’Apple TV HD a 10 ans : le boitier qui a tout changé (jeux, apps, tvOS, etc.)

30 Oct. 2025 • 18:43

image de l'article Démontage iPad Pro M5 : le score pour la réparation progresse

Démontage iPad Pro M5 : le score pour la réparation progresse

30 Oct. 2025 • 18:00

image de l'article iPhone 17, 17 Pro et Air : Apple propose les composants pour la réparation en libre-service

iPhone 17, 17 Pro et Air : Apple propose les composants pour la réparation en libre-service

30 Oct. 2025 • 16:44

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site