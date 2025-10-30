Stranger Things saison 5 : la nouvelle bande-annonce confirme le chaos

Netflix a dévoilé la bande-annonce finale de Stranger Things saison 5 et elle promet une conclusion épique et sombre pour la série. Sur un air de Who Wants to Live Forever de Queen, le trailer expose les enjeux ultimes pour les habitants de Hawkins, avec le retour d’un Vecna déterminé à envahir le monde réel.
La bande-annonce confirme que la bataille finale sera totale. Alors que Hawkins est placée en quarantaine par l’armée, des Demogorgons déchirent les lignes de défense des soldats, semant le chaos. La mission de la bande est claire, comme le formule Mike : trouver Vecna et mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes.
Mais leur tâche s’annonce plus que difficile. Plusieurs scènes montrent des personnages en grand danger, comme Lucas protégeant une Max toujours dans le coma dans un ascenseur d’hôpital, alors qu’un monstre féroce fonce sur eux. Pendant ce temps, Onze (Eleven) et Hopper semblent mener leur propre quête dans un Monde à l’envers (Upside Down) plus menaçant que jamais.
Si l’action est omniprésente, l’inquiétude se cristallise autour d’un personnage : Will Byers. On aperçoit Joyce, sa mère, dévorée par l’angoisse, une angoisse qui se justifie dans les derniers instants de la vidéo.
Dans une scène terrifiante, Vecna se tient au milieu d’une base militaire en flammes, jonchée de cadavres de soldats. Il fait léviter vers lui un Will neutralisé et lui murmure d’une voix sinistre : « William, tu vas m’aider… une dernière fois ». Cette révélation place à nouveau Will au centre de la menace, suggérant qu’il sera la clé de l’assaut final de Vecna.
Pour faire monter la tension jusqu’au bout, Netflix a prévu une diffusion en trois temps pour la saison 5 de Stranger Things :
Le synopsis officiel de Netflix est le suivant :
Hawkins est marquée par l’ouverture des failles et nos héros sont unis par un seul objectif : trouver et tuer Vecna. Mais celui-ci a disparu et personne ne sait où il se trouve ni quels sont ses plans. Pour compliquer leur mission, le gouvernement a placé la ville sous quarantaine militaire et a intensifié sa traque de Onze (Eleven), la forçant à se cacher à nouveau. À l’approche de l’anniversaire de la disparition de Will, une peur familière et oppressante s’installe. La bataille finale approche, et avec elle, une obscurité plus puissante et plus mortelle que tout ce qu’ils ont affronté auparavant. Pour mettre fin à ce cauchemar, ils auront besoin de tout le monde, de tout le groupe, uni une dernière fois.
