JoJo’s Bizarre Adventure : l’adaptation animée de Steel Ball Run annoncée sur Netflix

Netflix a annoncé la diffusion mondiale de JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, le septième arc du célèbre manga de Hirohiko Araki. L’annonce, faite à l’occasion du dixième anniversaire de la plateforme au Japon, confirme donc le retour de la franchise culte en anime. Depuis 1987, JoJo’s Bizarre Adventure est un phénomène mondial avec plus de 120 millions d’exemplaires vendus, des expositions au Louvre et même des collaborations avec des marques de luxe comme Gucci. Considéré comme l’un des arcs les plus aboutis de la franchise, Steel Ball Run transporte l’intrigue dans l’Amérique des années 1890.

Here’s the Teaser Art for STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure, based on the manga by Hirohiko Araki! Coming soon, only on Netflix! pic.twitter.com/Oz7VAN0JxB — Netflix Anime (@NetflixAnime) September 12, 2025

Une course épique et un pari pour Netflix

L’histoire suit ainsi Johnny Joestar, ancien jockey paralysé, et Gyro Zeppeli, un mystérieux Italien, engagés dans une course à cheval à travers les États-Unis pour décrocher le prix accordé au vainqueur, soit 50 millions de dollars ! Chaque concurrent utilise des Stands, c’est à dire des pouvoirs surnaturels qui rendent la compétition aussi dangereuse que spectaculaire. L’adaptation est produite par David Production, avec Toshiyuki Kato à la réalisation et Yugo Kanno à la musique.

Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée, mais un livestream mondial prévu le 23 septembre prochain devrait apporter plus de détails. Après les nombreuses critiques liées à la sortie en blocs de Stone Ocean, les fans espèrent cette fois un retour à une diffusion hebdomadaire qui préserverait l’esprit des célèbres « JoJo Fridays ».