Geekeries et Insolite

Tomb Raider : la série animée s’arrêtera à la saison 2 (et ce n’est pas une surprise)

5 Sep. 2025 • 15:15
1

A force de trahir l’esprit même de certaines franchises pourtant ultra populaires à la base, on finit par payer la note : Netflix vient en effet d’annoncer que la série animée Tomb Raider: La Légende de Lara Croft ne se poursuivra pas au delà de la seconde saison. Le géant du streaming confirme en outre la date de sortie de cette seconde saison, soit le 11 décembre prochain. Étrillée par la critique et de nombreux fans, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft n’a visiblement pas trouvé son public, ce qui n’étonne pas vraiment tant cette production Legendary Television semble avoir tout fait pour s’éloigner du matériau original sans jamais s’attaquer de façon convaincante à l' »origin story » de l’héroïne.

Tomb Raider série Netflix

Les amoureux (ou amoureuses) de l’audacieuse Lara pourront au moins se rabattre sur la prochaine adaptation live-action produite par Amazon et avec Sophie Turner (Game of Thrones) dans le rôle vedette. Quant à un prochain jeu vidéo Tomb Raider, Crystal Dynamics travaille bien sur un nouvel opus, mais dont la finalisation devrait être largement perturbée par les nombreux licenciements qui ont touché récemment le studio.

