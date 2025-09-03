Tomb Raider : Sophie Turner est officialisée comme Lara Croft pour la série d’Amazon

Amazon Prime Video s’apprête à donner vie à une série en live-action inspirée de la franchise de jeux vidéo Tomb Raider. Le tournage débutera le 19 janvier 2026, avec Sophie Turner confirmée dans le rôle emblématique de Lara Croft.

Sophie Turner sera Lara Croft

Annoncée en développement dès janvier 2023, la série a reçu le feu vert en mai 2024, avec une première mention de l’implication de Sophie Turner en novembre de la même année. Phoebe Waller-Bridge, créatrice, scénariste et productrice exécutive, pilotera le projet aux côtés de Chad Hodge, nommé co-showrunner et producteur exécutif. Jonathan van Tulleken assurera la réalisation et la production exécutive.

Phoebe Waller-Bridge s’est exprimée avec enthousiasme : « Je suis tellement contente d’annoncer la formidable Sophie Turner dans le rôle de Lara avec cette équipe créative phénoménale. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut créer une série d’une telle envergure avec un personnage qu’on a aimé enfant ».

Sophie Turner, surtout connue pour son rôle Sansa Stark dans la série à succès Game of Thrones, devient la dernière actrice en date à incarner Lara Croft, après Angelina Jolie dans deux films et Alicia Vikander dans une autre adaptation.

« Je suis absolument ravie de jouer Lara Croft », a déclaré Sophie Turner. « C’est un personnage iconique qui compte énormément pour beaucoup de monde et je donne tout ce que j’ai. Ce sont de grandes chaussures à chausser après les performances incroyables d’Angelina et Alicia, mais avec Phoebe à la barre, nous sommes entre de bonnes mains ».

La série a pour vocation de capturer l’esprit audacieux et aventureux de l’héroïne, exploratrice intrépide bien connue des fans. Les détails sur l’intrigue restent à dévoiler, tout comme la date de sortie sur Amazon Prime Video.