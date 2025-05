Fallout : la saison 3 est officialisée et la saison 2 sort en décembre

Amazon Prime Video annonce deux bonnes nouvelles pour les fans de sa série Fallout : une date de sortie pour la saison 2 et l’officialisation de la saison 3.

La saison 2 de Fallout débarque en décembre 2025

La saison 2 sortira en décembre 2025 sur Amazon Prime Video. Le service de streaming dit qu’elle poursuivra l’histoire après la fin de la saison 1, en emmenant les spectateurs dans les terres désolées du Mojave jusqu’à la ville post-apocalyptique de New Vegas.

Fallout se base sur l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires et se déroule 200 ans après un événement apocalyptique. L’histoire suit les gentils habitants de luxueux abris antiatomiques qui sont forcés de retourner dans le paysage d’enfer irradié que leurs ancêtres ont laissé derrière eux. Ils sont choqués de découvrir un univers incroyablement complexe, joyeusement étrange et extrêmement violent qui les attend.

La série a attiré plus de 100 millions de spectateurs dans le monde entier depuis ses débuts. Elle se classe parmi les trois titres les plus regardés de Amazon Prime Video. Le casting comprend notamment Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias et Frances Turner.

« Nous sommes absolument ravis que nos clients Prime Video du monde entier puissent plonger plus profondément dans le monde merveilleusement surréaliste et captivant de Fallout », a déclaré Vernon Sanders, responsable de la branche télévision chez Amazon MGM Studios. « Jonah, Lisa, Geneva et Graham ont fait un travail exceptionnel pour donner vie à cette franchise de jeu vidéo bien-aimée sur Prime Video ».

Saison 3 officialisée, mais zéro information

Qu’en est-il des détails sur la saison 3 ? Il n’y a aucune information pour le moment. Mais c’est assez normal, il est préférable de laisser les spectateurs découvrir la saison 2 avant de partager quelques éléments.