Fallout : le tournage de la saison 2 est reporté

Le tournage de la saison 2 de la série Fallout, coproduite par Amazon et Bethesda, a été retardé à cause des incendies qui frappent actuellement la région de Los Angeles. Initialement prévu pour reprendre le 8 janvier 2025 après une pause hivernale, le tournage devra désormais attendre jusqu’au 10 février, bien que cette date puisse encore changer en fonction de l’évolution de la situation des incendies et des conditions météorologiques.

Un report pour le tournage de la saison 2 de Fallout

La première saison de Fallout a été acclamée par la critique lors de sa sortie en avril 2024. Basée sur la célèbre franchise de jeux vidéo de Bethesda, la série a rapidement été renouvelée pour une deuxième saison, à peine quelques semaines après sa première diffusion.

Cependant, les incendies qui ravagent le sud de la Californie et la région de Los Angeles ont eu un impact direct sur la production. Selon Deadline, FilmLA, l’agence responsable des permis de tournage à Los Angeles, a averti que les ressources habituellement disponibles pour les productions cinématographiques et télévisuelles dans la région seraient désormais inaccessibles. De plus, le département des pompiers du comté de Los Angeles a suspendu tous les permis de tournage dans les zones affectées par les incendies.

Le tournage d’autres séries, telles qu’Abbott Elementary, Grey’s Anatomy, Hacks et Suits LA, a également été suspendu. Même lorsque les décors ne sont pas directement menacés par les flammes, la fumée et les cendres représentent un danger pour la santé des acteurs et de l’équipe de production. De plus, Universal Studios a fermé ses portes pour assurer la sécurité de ses employés et visiteurs.

Depuis mardi, les incendies ont déjà ravagé plus de 10 000 acres à Los Angeles, forçant de nombreuses personnes à fuir leurs foyers. Il y a cinq morts selon les dernières données disponibles.